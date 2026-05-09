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Carín León – La Buena [Official Video].

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Foto via YouTube/ Carin Leon.

Carín León vuelve a apostar por lo directo en “La Buena”, un tema que mezcla actitud, sinceridad y ese estilo sin filtro que lo ha convertido en una de las voces más fuertes del regional mexicano. El video acompaña con una estética relajada, donde la historia gira alrededor de un hombre que reconoce su pasado, pero deja claro que ahora todo cambió. La narrativa se mueve entre lo cotidiano y lo emocional, sin necesidad de exagerar para conectar.


La canción plantea una idea clara, encontrar a la persona que realmente vale la pena y decidir cambiar por ella, sin rodeos ni discursos complicados.
Musicalmente, mantiene ese sonido norteño moderno que combina lo tradicional con una vibra actual, reforzando su identidad dentro del género. Es un lanzamiento que no busca ser perfecto, sino honesto, y ahí es donde realmente funciona.

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