El cerebro bajo anestesia podría estar mucho más activo de lo que la ciencia pensaba. Un nuevo estudio publicado en la revista Nature muestra que, incluso en un estado de inconsciencia provocado por anestesia general, el cerebro humano puede seguir procesando sonidos, lenguaje y señales del entorno.

La investigación fue realizada por científicos de instituciones estadounidenses, entre ellas Baylor College of Medicine, y se centró en pacientes sometidos a cirugías de epilepsia. Ese tipo de intervención permitió registrar actividad neuronal en el hipocampo, una región del cerebro vinculada con la memoria y el aprendizaje.

Para obtener esos datos, los investigadores usaron sondas Neuropixels, una tecnología de alta precisión capaz de medir la actividad de cientos de neuronas individuales. Según Baylor, es la primera vez que este tipo de registro se utiliza de esa manera en el hipocampo humano durante anestesia general.

Qué descubrieron sobre el cerebro bajo anestesia

El estudio comenzó con una prueba sencilla. Los pacientes escucharon tonos repetitivos, interrumpidos de vez en cuando por un sonido diferente. Aunque estaban bajo anestesia, las neuronas del hipocampo lograron distinguir esos tonos inusuales.

Además, esa respuesta mejoró con el paso de los minutos. Para los investigadores, ese patrón sugiere que puede existir una forma de aprendizaje o plasticidad neuronal incluso cuando la persona no está consciente.

Luego, el equipo realizó un experimento más complejo. Reprodujo relatos sonoros cortos mientras registraba las respuestas neuronales de los pacientes. El resultado fue llamativo: el hipocampo siguió procesando el lenguaje en tiempo real.

Las señales del cerebro permitieron diferenciar partes del discurso, como sustantivos, verbos y adjetivos. También mostraron patrones relacionados con el significado de las palabras. Esto indica que el cerebro no solo detectaba sonido, sino que analizaba parte de la información escuchada.

El cerebro también pudo anticipar palabras

Uno de los hallazgos más sorprendentes fue la capacidad predictiva. Los investigadores observaron que las señales neuronales podían anticipar palabras que todavía no habían sido escuchadas dentro de una frase.

Sameer Sheth, científico del Instituto de Investigación Neurológica Duncan del Hospital Infantil de Texas y profesor en Baylor, explicó que el cerebro parecía anticipar lo que venía después en una historia, incluso sin conciencia. Benjamin Hayden, profesor de neurocirugía en Baylor, señaló que este tipo de codificación predictiva suele asociarse con estar despierto y atento. Sin embargo, el estudio muestra que también puede ocurrir durante la anestesia.

Los autores compararon esta capacidad con el funcionamiento de los grandes modelos de lenguaje de inteligencia artificial. En ambos casos, existe una forma de predicción basada en contexto. La comparación no significa que el cerebro funcione igual que una máquina, pero sí ofrece una pista sobre cómo organiza información incluso en estados de inconsciencia.

Qué significa para la ciencia

Los hallazgos obligan a revisar una idea común: que las funciones complejas del lenguaje requieren conciencia plena. Según Sheth, el estudio sugiere que procesos como la comprensión del lenguaje y la predicción pueden ocurrir sin que la persona esté consciente.

Aun así, los autores piden cautela. El estudio analizó una región específica del cerebro, el hipocampo, y un tipo concreto de anestesia. Por lo tanto, no se puede afirmar que los mismos procesos ocurran en otros estados de inconsciencia, como el sueño profundo o el coma.

Tampoco significa que los pacientes estuvieran “despiertos” durante la cirugía. La investigación apunta a algo más preciso: algunas redes neuronales pueden seguir trabajando en segundo plano aunque la conciencia esté suspendida.

Posibles aplicaciones futuras

El trabajo también abre preguntas sobre nuevas tecnologías médicas. Si los científicos pueden interpretar señales del lenguaje en el cerebro, algún día podrían mejorar prótesis de voz para personas que no pueden hablar por un ictus, una lesión o una enfermedad neurológica.

Ese objetivo todavía está lejos. Sin embargo, el estudio ofrece una base importante para entender cómo el cerebro representa palabras, significados y predicciones.

La conclusión es clara: el cerebro bajo anestesia no está completamente apagado. Aunque la persona no tenga conciencia del entorno, algunas partes del cerebro siguen escuchando, clasificando y anticipando información.

Este hallazgo no debe causar alarma, sino curiosidad científica. La anestesia sigue siendo una herramienta médica segura y esencial. Lo que cambia es nuestra comprensión de lo que ocurre detrás del telón, en ese espacio misterioso donde el cuerpo parece dormido, pero el cerebro todavía trabaja en silencio.