Kylian Mbappé acudió este lunes a la Ciudad Deportiva del Real Madrid en Valdebebas, pese a que Álvaro Arbeloa había dado día libre a la plantilla tras la derrota en el Clásico. El delantero francés trabajó en su recuperación física después de perderse los dos últimos partidos del equipo, incluido el duelo ante el Barcelona.

El Real Madrid cayó 2-0 en el Camp Nou y certificó su adiós al título de Liga. Con esa derrota, el club blanco cerrará una temporada sin trofeos, un desenlace que ya parecía cuestión de tiempo, pero que terminó de confirmarse en el partido más simbólico del calendario.

Mbappé apuntaba a volver para el Clásico después de completar con el grupo el entrenamiento del viernes. Sin embargo, el sábado volvió a sentir molestias en la parte final del trabajo de campo y decidió no arriesgar. Horas antes del partido se confirmó su baja.

Mbappé Real Madrid: una recuperación bajo presión

La situación de Mbappé Real Madrid quedó bajo el foco durante los últimos días por varios motivos. Primero, por su ausencia en la dinámica del equipo mientras se recuperaba de sus molestias físicas. Luego, por su viaje a Cerdeña junto a su pareja, la actriz española Ester Expósito, en pleno proceso de recuperación.

Ese viaje generó críticas entre parte del madridismo, sobre todo después de que el delantero no pudiera jugar el Clásico. La polémica creció durante el partido, cuando Mbappé publicó en redes sociales una imagen de apoyo al equipo mientras el marcador ya mostraba el 2-0 favorable al Barcelona.

Arbeloa evitó confirmar si el atacante francés volverá a jugar esta temporada. “Quedan dos semanas y habrá que ver cómo evoluciona de las molestias para ver si puede jugar o no”, dijo el técnico en rueda de prensa.

Por ahora, Mbappé intenta acelerar su recuperación. Su presencia en Valdebebas durante el día libre de la plantilla fue una señal clara de que busca estar disponible cuanto antes para el tramo final de la Liga.

El Pichichi, el último objetivo abierto

Aunque el Real Madrid ya no peleará por títulos esta temporada, Mbappé todavía tiene una meta individual por cerrar. El francés suma 24 goles en LaLiga y busca terminar como máximo goleador del campeonato.

Ese objetivo parecía bien encaminado, pero sus ausencias han reducido el margen. Vedat Muriqi, delantero del Mallorca, marcó el fin de semana y llegó a 22 tantos, por lo que todavía puede discutirle el liderato goleador en las últimas jornadas.

El próximo partido del Real Madrid será ante el Real Oviedo en el Santiago Bernabéu. Ese encuentro aparece como la primera prueba para saber si Mbappé podrá volver a competir antes del cierre de la temporada.

Un Bernabéu exigente tras una temporada en blanco

El duelo ante el Oviedo tendrá un ambiente delicado. La afición madridista verá al equipo después de una derrota dolorosa ante el Barcelona y tras confirmar una campaña sin títulos. Por eso, el partido puede convertirse en un examen para varios jugadores.

Mbappé será uno de los nombres más observados, juegue o no. Si vuelve al campo, se medirá su estado físico y su respuesta futbolística. Si no llega a tiempo, aumentarán las preguntas sobre su recuperación y su disponibilidad en el tramo final.

Para el delantero francés, cerrar la temporada con buenas sensaciones sería importante. No borraría una campaña frustrante para el club, pero sí le permitiría recuperar algo de confianza y proteger su ventaja como goleador.

El Real Madrid ya no tiene margen para cambiar el balance colectivo del curso. Lo que queda es competir con seriedad, responder ante su afición y preparar un verano que seguramente traerá decisiones importantes. En ese contexto, Mbappé necesita volver al campo, pero también recuperar la conexión con un madridismo que esperaba verlo liderar las noches grandes.