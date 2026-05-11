Reportes sobre vuelos militares cerca de Cuba han aumentado la tensión entre Washington y La Habana, en medio de una política más dura del Gobierno de Donald Trump hacia la isla. Sin embargo, hasta ahora, el Pentágono no ha confirmado una acción militar inminente.

Según CNN, las Fuerzas Armadas estadounidenses realizaron al menos 25 vuelos de inteligencia cerca de Cuba desde el 4 de febrero. El análisis, basado en datos públicos de FlightRadar24, identificó operaciones de la Marina y la Fuerza Aérea en zonas cercanas a La Habana y Santiago de Cuba. Algunos vuelos habrían pasado a unos 64 kilómetros de la costa cubana.

Las aeronaves usadas incluyen aviones P-8A Poseidón, empleados para patrullaje marítimo y vigilancia; modelos RC-135V Rivet Joint, especializados en recolección de señales de inteligencia; y drones MQ-4C Triton, utilizados para reconocimiento a gran altitud.

Vuelos militares cerca de Cuba y una lectura delicada

El aumento de vuelos militares cerca de Cuba ocurre en un contexto especialmente sensible. CNN señaló que patrones similares de vigilancia visible se registraron antes de operaciones militares estadounidenses en Venezuela e Irán. Esa comparación ha encendido alertas, aunque no prueba por sí sola que Washington vaya a atacar la isla.

La diferencia importa. Los vuelos de reconocimiento pueden formar parte de labores de inteligencia, monitoreo marítimo o preparación de escenarios. También pueden enviar una señal política. Pero no equivalen automáticamente a una operación militar.

NBC reportó, por su parte, que el Pentágono ha actualizado planes para una posible acción contra Cuba en caso de que Trump la ordene. Según ese reporte, funcionarios estadounidenses consideran que el presidente está frustrado por la permanencia del Gobierno cubano pese a la presión económica y diplomática.

Aun así, AP informó que fuentes estadounidenses aseguraron que no hay una acción militar inmediata prevista contra Cuba. De acuerdo con ese reporte, la Administración mantiene abierta una vía de presión basada en sanciones, ayuda condicionada y diplomacia, aunque conserva opciones militares como parte de sus planes de contingencia.

Más sanciones contra La Habana

La tensión también se refleja en el frente económico. El secretario de Estado, Marco Rubio, defendió nuevas sanciones contra Cuba, dirigidas en particular contra GAESA, el conglomerado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas cubanas. Washington considera que ese grupo sostiene buena parte del aparato económico del Gobierno cubano.

Trump firmó el 1 de mayo una orden ejecutiva para ampliar las sanciones contra personas y empresas vinculadas con sectores considerados estratégicos para La Habana, incluidos energía, defensa, seguridad y finanzas. La Casa Blanca presentó la medida como parte de una campaña contra la represión en Cuba y contra amenazas a la seguridad nacional estadounidense.

Rubio adelantó además que podrían venir más medidas. Para Washington, el objetivo declarado es presionar al Gobierno cubano. Para La Habana, en cambio, las sanciones representan un castigo colectivo que agrava la crisis económica de la población.

Cuba, vigilancia y presión regional

Los reportes sobre vuelos de inteligencia llegan después de meses de retórica más agresiva desde Washington. También aparecen en un momento en que la Administración Trump ha endurecido su postura hacia varios gobiernos de la región.

El caso cubano tiene un peso particular para comunidades latinas en Estados Unidos, especialmente en Florida, Nueva Jersey y Nueva York, donde viven numerosas familias con vínculos directos con la isla. Por eso, cada señal militar o diplomática genera preocupación más allá de los círculos políticos.

La información disponible permite afirmar que Estados Unidos ha aumentado su vigilancia cerca de Cuba, según reportes basados en datos de vuelo. También permite decir que el Pentágono mantiene planes de contingencia, algo habitual en escenarios de tensión. Lo que no está confirmado es una orden de ataque ni una operación militar inminente.

Lo que se sabe y lo que falta confirmar

Por ahora, hay tres hechos claros. Primero, CNN reportó un aumento de vuelos militares cerca de Cuba desde febrero. Segundo, NBC informó que el Pentágono actualizó planes para una posible acción si Trump la ordena. Tercero, AP citó a funcionarios estadounidenses que niegan que exista una acción militar inmediata en marcha.

Lo que falta confirmar es el objetivo exacto de cada vuelo, el alcance real de los planes del Pentágono y si la Casa Blanca está dispuesta a pasar de la presión económica y diplomática a una intervención directa.

En una situación así, la precisión es clave. Hablar de vigilancia militar y planes de contingencia es distinto a afirmar que un ataque está decidido. La diferencia no es menor, porque los rumores pueden alimentar miedo en comunidades cubanas y latinas que ya viven con ansiedad cada escalada entre ambos países.

La tensión entre Estados Unidos y Cuba está aumentando. Eso es real. Pero, con la información disponible hasta ahora, el escenario más responsable es describir una campaña de presión creciente, con sanciones, vigilancia y planificación militar, sin presentar como inevitable una acción que Washington no ha confirmado.