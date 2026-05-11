Autoridades sanitarias de Estados Unidos aseguraron este lunes que el riesgo de hantavirus para la población general sigue siendo “muy, muy bajo”, después de la repatriación de pasajeros estadounidenses que viajaban en el crucero MV Hondius, donde se detectó un brote que ha dejado tres personas muertas.

La aclaración llega después de que uno de los pasajeros repatriados diera positivo al virus y otro presentara síntomas leves. Aun así, funcionarios del Departamento de Salud y Recursos Humanos, conocido como HHS por sus siglas en inglés, insistieron en que la variante identificada no se propaga con facilidad.

“La variante andina de este virus no se propaga fácilmente y requiere contacto cercano prolongado con alguien que ya presenta síntomas”, explicó Brian Christine, subsecretario de Salud del HHS, durante una rueda de prensa. También subrayó que las autoridades han tomado la situación en serio desde el inicio.

Riesgo de hantavirus y pasajeros bajo vigilancia

Los repatriados fueron trasladados desde las Islas Canarias hasta Nebraska en un avión del Departamento de Estado, equipado con capacidades médicas especiales. Según el HHS, en total viajaron 18 personas: 17 estadounidenses y un ciudadano británico residente en Estados Unidos.

De ese grupo, dos fueron enviados a Atlanta para recibir evaluación y atención adicional. Los otros 16 se encuentran en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska, donde está la única unidad nacional de cuarentena del país financiada por el Gobierno federal. Uno de ellos, que dio positivo al virus, fue ingresado en la unidad de biocontención. Los otros 15 permanecen en la Unidad Nacional de Cuarentena.

El doctor Michael Wadman, director médico de la unidad de cuarentena, señaló que las personas bajo observación se encontraban “en buena forma y de buen humor”, aunque visiblemente cansadas. También indicó que todos los pacientes en la unidad de cuarentena estaban asintomáticos y sin fiebre al momento de la evaluación.

Qué pasó con el MV Hondius

El MV Hondius partió el 1 de abril desde Ushuaia, Argentina, y realizó una travesía por varias islas del Atlántico antes de llegar a Canarias. Durante el viaje aparecieron casos de hantavirus que activaron una respuesta sanitaria internacional.

La Organización Mundial de la Salud informó previamente que el brote había causado tres muertes y varios casos confirmados. Reportes recientes señalan que al menos una pasajera francesa evacuada también dio positivo y se encuentra hospitalizada en Francia.

El barco llegó a Tenerife con pasajeros y tripulantes de más de 20 nacionalidades. Las autoridades españolas, la OMS y los países involucrados coordinaron un operativo para desembarcar, evaluar y repatriar a los viajeros.

Por qué las autoridades piden calma

El riesgo de hantavirus no debe confundirse con el de virus respiratorios de transmisión amplia, como el COVID-19. El director interino de los CDC, Jay Bhattacharya, dijo recientemente que el hantavirus “no es como el COVID-19” y que no se espera un brote de ese tipo.

La variante Andes sí puede transmitirse entre personas, pero en circunstancias limitadas. Las autoridades explican que requiere contacto directo y prolongado con una persona que ya presenta síntomas. Por eso, el seguimiento se concentra en pasajeros, tripulantes y contactos cercanos.

El hantavirus suele transmitirse principalmente por exposición a roedores infectados, a través de saliva, orina o excrementos. Puede causar fiebre, síntomas gastrointestinales y, en casos graves, síndrome pulmonar por hantavirus.

Vigilancia estricta, no alarma general

Los CDC desplegaron equipos médicos y epidemiológicos tanto en Tenerife como en Nebraska. Su trabajo es evaluar el nivel de exposición de cada pasajero y determinar qué tipo de monitoreo necesita.

Durante los próximos días, los repatriados recibirán evaluaciones médicas y orientación sobre los pasos a seguir. También serán vigilados por equipos especializados, con atención las 24 horas para quienes permanecen en cuarentena o biocontención.

La situación es seria porque ya hubo fallecidos y porque el periodo de incubación puede ser prolongado. Sin embargo, las autoridades insisten en que no hay señales de riesgo amplio para la población estadounidense.

El mensaje central es claro: hay un brote bajo investigación, hay pasajeros bajo vigilancia y hay protocolos activos. Pero el riesgo de hantavirus para el público general sigue siendo muy bajo. En salud pública, informar con precisión es tan importante como actuar rápido.