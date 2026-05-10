Menu
Home/Recetas/Luna Violeta: cóctel de gin con lavanda, limón y espuma suave

Luna Violeta: cóctel de gin con lavanda, limón y espuma suave

Facebook
Twitter
Pinterest
© Yailen26 | Dreamstime.com

Hay cócteles que se quedan en la memoria por el primer sorbo. Otros, por la forma en que llegan a la mesa. Luna Violeta logra ambas cosas. Su color suave, su espuma ligera y su aroma delicado crean una primera impresión clara, pero es el equilibrio lo que la sostiene.

El gin marca la estructura, el limón aporta frescura y la lavanda aparece de forma sutil, sin dominar. La clara de huevo transforma la textura, creando una capa suave que cambia la forma en que se percibe cada sorbo.

Para prepararlo en casa, lo importante es precisión y técnica al agitar.

Ingredientes

  • 50 ml de gin
  • 20 ml de jugo de limón fresco
  • 15 ml de jarabe de lavanda
  • 10 ml de jarabe simple opcional
  • 1 clara de huevo
  • Hielo

Para el jarabe de lavanda (opcional)

  • 1/2 taza de agua
  • 1/2 taza de azúcar
  • 1 cucharadita de lavanda culinaria

Preparación

Primero, si decides hacer el jarabe, calienta el agua con el azúcar hasta disolver. Luego, añade la lavanda, deja infusionar unos minutos, cuela y enfría.

Después, en una coctelera, combina el gin, el jugo de limón, el jarabe de lavanda y la clara de huevo.

A continuación, realiza un batido en seco durante unos 10 a 15 segundos para comenzar a formar la espuma.

Luego, añade hielo y vuelve a agitar con fuerza durante otros 15 segundos.

Finalmente, cuela en una copa fría. La espuma debe quedar uniforme en la superficie.

Consejos útiles

  • Controla la cantidad de lavanda. En exceso puede volverse amarga.
  • El batido en seco es clave para lograr la textura correcta.
  • Usa limón fresco para un resultado más limpio.
  • Si buscas un tono más violeta, añade una pequeña cantidad de jugo de frutos rojos.

Servido en copa, Luna Violeta tiene una presencia limpia y definida. La espuma suaviza el primer contacto, mientras el fondo mantiene un equilibrio entre lo cítrico y lo aromático. No es un cóctel pesado ni agresivo. Es uno que se construye en capas y se disfruta sin prisa.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Recetas
Tostadas francesas rellenas de ricotta y frambuesas para un desayuno especial del Día de las Madres
May 9, 7:00 AM
By
Recetas
Sándwich Reuben tostado con carne, chucrut y salsa cremosa bien equilibrada
May 8, 7:00 AM
By
Recetas
Bastones de polenta crujientes por fuera y suaves por dentro, hechos en casa
May 7, 7:00 AM
By
Recetas
Encebollado ecuatoriano con pescado, yuca y cebolla encurtida al estilo tradicional
May 6, 7:00 AM
By
Recetas
Pollo tipo popcorn al estilo taiwanés con crujiente intenso y especias aromáticas
May 5, 7:00 AM
By
Recetas
Ensalada de pomelo fresca con contraste cítrico, textura y equilibrio en cada bocado
May 4, 7:00 AM
By
Recetas
Frico friulano con papa y queso servido con polenta al estilo del norte de Italia
May 3, 7:00 AM
By
Recetas
Cannelloni rellenos con salsa blanca cremosa y queso gratinado
May 2, 7:00 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *