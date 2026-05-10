Hay cócteles que se quedan en la memoria por el primer sorbo. Otros, por la forma en que llegan a la mesa. Luna Violeta logra ambas cosas. Su color suave, su espuma ligera y su aroma delicado crean una primera impresión clara, pero es el equilibrio lo que la sostiene.

El gin marca la estructura, el limón aporta frescura y la lavanda aparece de forma sutil, sin dominar. La clara de huevo transforma la textura, creando una capa suave que cambia la forma en que se percibe cada sorbo.

Para prepararlo en casa, lo importante es precisión y técnica al agitar.

Ingredientes

50 ml de gin

20 ml de jugo de limón fresco

15 ml de jarabe de lavanda

10 ml de jarabe simple opcional

1 clara de huevo

Hielo

Para el jarabe de lavanda (opcional)

1/2 taza de agua

1/2 taza de azúcar

1 cucharadita de lavanda culinaria

Preparación

Primero, si decides hacer el jarabe, calienta el agua con el azúcar hasta disolver. Luego, añade la lavanda, deja infusionar unos minutos, cuela y enfría.

Después, en una coctelera, combina el gin, el jugo de limón, el jarabe de lavanda y la clara de huevo.

A continuación, realiza un batido en seco durante unos 10 a 15 segundos para comenzar a formar la espuma.

Luego, añade hielo y vuelve a agitar con fuerza durante otros 15 segundos.

Finalmente, cuela en una copa fría. La espuma debe quedar uniforme en la superficie.

Consejos útiles

Controla la cantidad de lavanda. En exceso puede volverse amarga.

El batido en seco es clave para lograr la textura correcta.

Usa limón fresco para un resultado más limpio.

Si buscas un tono más violeta, añade una pequeña cantidad de jugo de frutos rojos.

Servido en copa, Luna Violeta tiene una presencia limpia y definida. La espuma suaviza el primer contacto, mientras el fondo mantiene un equilibrio entre lo cítrico y lo aromático. No es un cóctel pesado ni agresivo. Es uno que se construye en capas y se disfruta sin prisa.