Más de 100 personas reportaron síntomas de norovirus en crucero a bordo del Caribbean Princess, una embarcación de Princess Cruises que zarpó de Florida y tiene previsto regresar al estado en los próximos días. El brote fue confirmado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

Según el informe del programa de saneamiento de embarcaciones de los CDC, 102 de los 3,116 pasajeros han informado estar enfermos durante el viaje. También se reportaron 13 casos entre los 1,131 miembros de la tripulación. Los síntomas predominantes son diarrea y vómitos, característicos de este virus altamente contagioso.

El crucero Caribbean Princess inició su viaje el 28 de abril y tiene programado concluirlo el 11 de mayo. La embarcación navegaba por el Caribe y se encontraba cerca de las Bahamas, de acuerdo con reportes de seguimiento de cruceros.

Norovirus en crucero: qué medidas se tomaron

Ante el brote de norovirus en crucero, Princess Cruises y la tripulación aplicaron medidas adicionales para contener la propagación. De acuerdo con los CDC, el personal aumentó los procedimientos de limpieza y desinfección según su plan de prevención y respuesta.

Además, se aislaron pasajeros y tripulantes enfermos. También se recolectaron muestras de heces para realizar pruebas y se consultó con el programa de saneamiento de embarcaciones sobre los procedimientos de limpieza y reporte de casos.

Los CDC indicaron que realizan una respuesta de campo para una evaluación ambiental e investigación del brote. El objetivo es ayudar al barco a controlar la situación y revisar las condiciones sanitarias a bordo.

Aunque el número de afectados supera el centenar, el brote representa alrededor del 3.3% de los pasajeros y el 1.2% de la tripulación. Eso no reduce la incomodidad de quienes enfermaron, pero ayuda a poner la situación en contexto.

Qué es el norovirus y cómo se propaga

El norovirus es una de las causas más comunes de gastroenteritis aguda. Puede provocar vómitos, diarrea, náuseas, dolor de estómago y malestar general. En la mayoría de las personas, los síntomas duran pocos días. Sin embargo, puede ser más riesgoso para adultos mayores, niños pequeños y personas con sistemas inmunitarios debilitados.

El virus se propaga con facilidad en espacios cerrados o compartidos, como cruceros, escuelas, hospitales y residencias de cuidado. Puede transmitirse por contacto directo con una persona infectada, por alimentos o bebidas contaminadas y al tocar superficies contaminadas.

Por eso, las autoridades recomiendan lavarse las manos con agua y jabón, especialmente después de usar el baño y antes de comer. Los desinfectantes de manos pueden ayudar, pero no sustituyen por completo el lavado con jabón cuando se trata de norovirus.

Un brote que exige precaución, no alarma

Los brotes gastrointestinales en cruceros suelen llamar mucho la atención porque ocurren en espacios cerrados y con miles de personas a bordo. Aun así, la respuesta sanitaria se basa en pasos conocidos: identificar casos, aislar a quienes presentan síntomas, reforzar la limpieza y coordinar con las autoridades.

El Caribbean Princess tiene previsto llegar a Puerto Cañaveral, cerca de Orlando, el 11 de mayo. Hasta entonces, el seguimiento continuará bajo los protocolos de Princess Cruises y los CDC.

La situación debe tomarse en serio, pero sin caer en pánico. El norovirus en crucero es desagradable y muy contagioso, pero la mayoría de los casos se resuelven con reposo, hidratación y vigilancia médica cuando es necesario.

Para quienes viajan en crucero, la recomendación es simple y práctica: lavarse bien las manos, evitar compartir alimentos o bebidas, reportar síntomas de inmediato y seguir las instrucciones de la tripulación. En salud pública, actuar rápido y con información clara puede hacer la diferencia.