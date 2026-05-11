El sueño infantil no solo depende de cuántas horas duerme un niño, sino también de la regularidad de sus horarios y de la calidad del descanso. Aunque no todos los niños tienen exactamente las mismas necesidades, acostarse demasiado tarde de manera frecuente puede afectar su estado de ánimo, su concentración y su energía al día siguiente.

Durante la infancia, el descanso cumple funciones esenciales. Mientras el niño duerme, el cuerpo regula procesos relacionados con el crecimiento, la reparación de tejidos, el aprendizaje y la memoria. Por eso, los especialistas suelen insistir en rutinas estables antes de dormir, especialmente durante la edad escolar, cuando el cuerpo y el cerebro están en pleno desarrollo.

Uno de los puntos que más preocupa a muchos padres es la relación entre el sueño y la hormona del crecimiento. Esta hormona se libera principalmente durante etapas profundas del sueño. Eso significa que no basta con que el niño duerma muchas horas si el descanso es interrumpido, irregular o empieza demasiado tarde. La clave está en favorecer un sueño suficiente, continuo y reparador.

El sueño infantil también influye en el funcionamiento del cerebro. Durante la noche, el organismo realiza procesos de recuperación que ayudan a consolidar lo aprendido durante el día. Cuando un niño duerme poco o se acuesta tarde con frecuencia, puede mostrarse más irritable, distraído o con menos capacidad para manejar sus emociones. En algunos casos, la falta de descanso puede confundirse incluso con problemas de conducta.

Establecer una hora razonable para dormir no debe verse solo como una regla de disciplina. Es una medida de salud familiar. Apagar pantallas con anticipación, mantener una rutina tranquila, cenar ligero y crear un ambiente oscuro y silencioso puede ayudar a que el niño concilie el sueño con mayor facilidad.

Sin embargo, conviene evitar el alarmismo. Dormirse después de las 9:00 p. m. una noche no significa que el niño dejará de crecer ni que su cerebro sufrirá un daño inmediato. Lo importante es observar el patrón general. Si el niño suele dormir tarde, se levanta cansado, tiene problemas de atención o muestra cambios de humor constantes, puede ser momento de revisar sus hábitos de descanso.

El sueño infantil es una parte central del bienestar de los niños. Cuando las familias protegen la hora de dormir, también están apoyando su desarrollo físico, emocional y escolar. Ante dudas persistentes, lo más recomendable es consultar con un pediatra o un especialista en sueño infantil.