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Pollo tandoori con yogur y especias, asado hasta lograr un exterior intenso

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© Slasta20 | Dreamstime.com

El pollo tandoori no se entiende sin su origen. En el norte de la India, se cocina en un horno de barro llamado tandoor, donde el calor intenso sella la carne rápidamente y deja ese exterior marcado y lleno de sabor.

Pero más allá del horno, lo que define el plato es el marinado. El yogur no está ahí por costumbre. Es el que ablanda la carne y permite que las especias se integren. El resultado no es solo picante, es profundo, con capas de sabor que se desarrollan con el tiempo.

En casa, no necesitas un tandoor. Necesitas paciencia y buen manejo del calor.

Ingredientes

  • 1 kg de pollo (piernas o muslos)
  • 1 taza de yogur natural
  • 2 dientes de ajo picados
  • 1 cucharadita de jengibre rallado
  • 1 cucharadita de comino
  • 1 cucharadita de pimentón
  • 1/2 cucharadita de cúrcuma
  • 1 cucharadita de garam masala
  • Jugo de 1 limón
  • Sal al gusto
  • 1 cucharada de aceite

Preparación

Primero, haz cortes ligeros en el pollo para que el marinado penetre mejor.

Luego, en un recipiente, mezcla el yogur con el ajo, el jengibre, las especias, el jugo de limón, la sal y el aceite hasta obtener una mezcla uniforme.

A continuación, cubre el pollo completamente con el marinado. Tapa y deja reposar al menos 4 horas. Si puedes, déjalo toda la noche.

Después, precalienta el horno a 220°C.

Coloca el pollo en una bandeja y hornea durante 35 a 45 minutos, volteándolo a mitad de cocción, hasta que esté bien cocido y ligeramente dorado en el exterior.

Si quieres un acabado más cercano al tandoor, puedes activar el grill los últimos minutos para intensificar el color.

Consejos útiles

  • No acortes el tiempo de marinado. Es lo que define el sabor.
  • El yogur debe ser natural y sin azúcar.
  • El calor alto ayuda a crear el exterior característico.
  • Puedes añadir un toque de chile si buscas más intensidad.

Servido caliente, el pollo tandoori tiene una presencia clara. El exterior concentra las especias, mientras el interior se mantiene jugoso. No es un plato suave, pero tampoco agresivo. Es uno que se construye con tiempo y se disfruta por capas, como debe ser.

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