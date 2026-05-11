El diablo viste de Prada 2 volvió a imponer su estilo en la taquilla. La secuela protagonizada por el universo de moda más famoso del cine mantuvo el primer lugar por segunda semana consecutiva en Norteamérica, con una recaudación de 43 millones de dólares durante el fin de semana.

La cifra le permitió superar por poco a Mortal Kombat II, que debutó con 40 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá. El resultado dejó una competencia cerrada entre dos propuestas muy distintas: una secuela de comedia dramática con fuerte atractivo nostálgico y una película de acción basada en uno de los videojuegos más reconocidos del mundo.

A nivel global, El diablo viste de Prada 2 ya acumula 433.2 millones de dólares en apenas 12 días. De ese total, 144 millones corresponden al mercado de Estados Unidos y Canadá, mientras que el resto proviene de salas internacionales.

El diablo viste de Prada 2 confirma su fuerza global

El éxito de El diablo viste de Prada 2 confirma que la nostalgia, cuando se combina con una marca cultural fuerte, sigue siendo un motor poderoso para llevar público a los cines. La película no solo logró resistir el estreno de una gran producción de acción, sino que además superó el total recaudado por la cinta original de 2006 durante toda su carrera comercial.

El buen desempeño también ha sido impulsado por una audiencia amplia, con especial fuerza durante el fin de semana del Día de las Madres en Estados Unidos. La película conecta con espectadores que ya conocían el universo de la primera entrega, pero también con nuevos públicos atraídos por el peso de sus personajes y el brillo de su propuesta visual.

En segundo lugar quedó Mortal Kombat II, que sumó 40 millones de dólares en Norteamérica y 23 millones en mercados internacionales. Su estreno global alcanzó los 63 millones, una cifra sólida para la franquicia. Además, ya hay una tercera entrega en desarrollo, lo que muestra la confianza del estudio en el futuro de la saga.

‘Michael’ sigue fuerte pese a caer al tercer puesto

El tercer lugar fue para Michael, la película biográfica sobre Michael Jackson. Aunque perdió el liderazgo, el filme continúa como una de las producciones más taquilleras del año. Este fin de semana sumó 36.5 millones de dólares en Norteamérica y elevó su total mundial a 577.4 millones.

La película, estrenada el 24 de abril, ha mantenido un ritmo importante gracias al interés global por la figura del artista. Su desempeño confirma que los biopics musicales siguen teniendo fuerza comercial cuando se apoyan en personajes de impacto mundial.

En cuarta posición apareció Las ovejas detectives, conocida en inglés como The Sheep Detectives. La comedia familiar protagonizada por Hugh Jackman recaudó 15.9 millones de dólares en Norteamérica durante su estreno. A nivel mundial, ya suma alrededor de 28 millones.

Billie Eilish entra al top cinco

El quinto lugar fue para Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft, The Tour Live in 3D, una película documental en 3D sobre la gira de la cantante. El proyecto, codirigido por James Cameron y la propia Eilish, debutó en 2,613 salas de Estados Unidos y Canadá.

La cinta recaudó 7.5 millones de dólares en el mercado doméstico y 12.6 millones adicionales en otros territorios. Su estreno confirma el interés continuo por los documentales de conciertos, especialmente cuando combinan una figura musical de gran arrastre con una propuesta visual diseñada para verse en salas.

El fin de semana dejó una lectura clara para Hollywood: la taquilla sigue respondiendo cuando hay variedad. Moda, acción, música, biografía y comedia familiar convivieron en los primeros puestos, con resultados capaces de atraer audiencias muy distintas.

Por ahora, El diablo viste de Prada 2 conserva la corona. Y lo hace con una ventaja estrecha, pero suficiente, para demostrar que Miranda Priestly y su mundo todavía tienen mucho poder en la gran pantalla.