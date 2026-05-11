Dua Lipa llevó a Samsung Electronics a los tribunales por una disputa relacionada con el uso comercial de su imagen. La cantante británica presentó una demanda en California en la que acusa al gigante surcoreano de utilizar su rostro sin autorización en cajas de televisores vendidos en Estados Unidos.

La artista reclama 15 millones de dólares por presunta explotación comercial no autorizada de la imagen de Dua Lipa. Según reportes de medios estadounidenses, Samsung habría usado una fotografía de la cantante en empaques de cartón sin contar con su permiso ni ofrecerle compensación económica.

La imagen señalada en la demanda habría sido tomada durante un festival en Estados Unidos en 2024. De acuerdo con la acusación, su uso en productos comerciales pudo crear la impresión de que la artista avalaba o promocionaba los televisores de Samsung, algo que ella no habría autorizado.

La demanda por la imagen de Dua Lipa

El reclamo gira alrededor del valor comercial que tiene el rostro de una celebridad. En el caso de una artista global como Dua Lipa, su imagen no solo forma parte de su identidad pública. También es un activo profesional que se negocia en campañas, colaboraciones y acuerdos publicitarios.

La demanda sostiene que Samsung se benefició al mostrar la imagen de Dua Lipa en el empaque de sus televisores. Según la cantante, eso pudo inducir a algunos consumidores a pensar que existía una relación comercial entre ella y la marca.

Los documentos citados por Variety indican que la artista pidió a Samsung que dejara de usar la fotografía cuando tuvo conocimiento del caso. Sin embargo, según la demanda, la compañía rechazó la solicitud con una actitud “indiferente y desdeñosa”.

La acusación también menciona comentarios publicados en X por usuarios que notaron la presencia de la cantante en la caja. Algunos mensajes sugerían que ese detalle podía influir en la compra, un punto que la defensa de la artista usa para reforzar su argumento.

Samsung evita comentar el litigio

Samsung dijo a EFE que no puede comentar sobre litigios en curso. Esa respuesta es habitual cuando una empresa enfrenta un proceso judicial abierto, especialmente en casos que pueden tener consecuencias económicas y de imagen.

Ahora, el tribunal deberá analizar si el uso de la fotografía fue no autorizado, si generó beneficio comercial y si corresponde una compensación. También podría evaluarse si la empresa debe retirar, modificar o dejar de distribuir empaques que incluyan la imagen cuestionada.

Una disputa sobre fama, publicidad y control

Dua Lipa es una de las figuras más influyentes del pop actual. Cuenta con millones de oyentes mensuales en Spotify, tres premios Grammy y colaboraciones con marcas internacionales como Yves Saint Laurent Beauty, Porsche y Chanel.

Por eso, el uso de su rostro en un producto tecnológico no es un detalle menor. En la industria del entretenimiento, una fotografía puede funcionar como una forma de publicidad, incluso si no aparece una frase explícita de respaldo.

La demanda plantea una pregunta cada vez más frecuente en la cultura visual actual: quién controla el uso comercial de una imagen cuando la fama de una persona puede ayudar a vender un producto.

Para artistas de alcance mundial, una fotografía no es solo una fotografía. Es reputación, identidad y negocio. Si el tribunal concluye que Samsung usó la imagen de Dua Lipa sin permiso, el costo podría ir mucho más allá de los 15 millones de dólares reclamados.