Eladio Carrión está pensando más que nunca en lo que dice su música. El artista urbano puertorriqueño admitió en una entrevista con EFE que no le gustaría que sus hijos escucharan canciones que glorifiquen “cosas malas”, incluso si esas canciones fueran suyas.

“A mí no me gustaría que mis hijos escucharan música así, glorificando cosas malas”, expresó Carrión tras presentarse en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan. El concierto sirvió como celebración del lanzamiento de “Corsa”, su nuevo álbum.

El cantante, de 31 años, reconoce que su carrera ha pasado por varias etapas. Hace casi una década comenzó a publicar sus primeras canciones en plataformas digitales, después de destacarse como nadador en competencias internacionales. En sus inicios, parte de su música seguía una línea más cruda y agresiva, algo que hoy mira con más distancia.

El nuevo disco de Eladio Carrión marca una etapa más madura

El nuevo disco de Eladio Carrión llega con una intención más clara. “Corsa”, palabra italiana que significa carrera, muestra a un artista que quiere avanzar sin ignorar lo vivido, pero también sin quedarse atrapado en los mismos códigos de siempre.

Carrión explicó a EFE que ahora dedica más tiempo a componer canciones con una idea “sana”. En su opinión, ese tipo de música puede ayudar a las personas a perseguir metas, levantar el ánimo y encontrar dirección en momentos difíciles.

Esa línea ya venía apareciendo en su obra desde “SEN2 KBRON VOL.1”, publicado en 2021. Desde entonces, el artista ha incluido canciones en las que habla con más apertura de sus emociones, sus luchas y sus aspiraciones.

Temas como “Guerrero”, “Gladiador”, “Si lo puedes soñar”, “Buenos días”, “Carta a mis fans” y “La vida” reflejan esa búsqueda. Las dos últimas canciones forman parte de “Corsa”.

Una mirada distinta sobre sus letras

El artista urbano puertorriqueño Eladio Carrión posa durante una entrevista con EFE en San Juan (Puerto Rico). EFE/ Jorge Muñiz

Eladio Carrión no niega que tiene música más explícita. De hecho, él mismo la llama “música ignorante”. Sin embargo, también reconoce que muchos padres hacen un esfuerzo por regular lo que escuchan sus hijos.

El artista valoró a esos padres que usan sus canciones más positivas para guiar a los menores. También dijo que hay niños que saben diferenciar lo que está bien de lo que está mal. Aun así, su meta es que en el futuro no tenga que dividir su catálogo entre “lo bueno” y “lo malo”.

Ese cambio no es menor dentro de la música urbana. Carrión señaló que artistas de generaciones anteriores no siempre se atrevían a tocar ciertos temas, como la depresión, los sueños o la vulnerabilidad.

“Eso toma cojones hacerlo”, dijo a EFE. Para él, abrirse ante el público implica aceptar que también llora, sufre y atraviesa momentos difíciles.

Un fan que lo hizo reflexionar

Entre los seguidores que han marcado esta etapa está Diego, un niño que recientemente le cantó algunas de sus canciones más explícitas. El menor, sin embargo, se saltaba las palabras que no debía decir por su edad.

El gesto conmovió a Carrión. Por eso, lo invitó a subir al escenario durante sus conciertos en el Coliseo de Puerto Rico. Allí cantaron juntos dos temas, entre ellos “Money en mi mente”, incluido en “Corsa”.

Para el artista, esa conexión con el público confirma que su comunidad ha crecido desde que comenzó a mostrar una versión más honesta y positiva de sí mismo.

“Corsa” todavía no termina

Carrión explicó que, al principio, “Corsa” iba a funcionar como una edición deluxe o una segunda parte de su disco anterior, “DON KBRN”. Sin embargo, el proyecto tomó vida propia y terminó convirtiéndose en un álbum independiente.

El disco incluye colaboraciones con Mora y Midnight, dos artistas puertorriqueños que también participaron en sus conciertos del fin de semana en San Juan.

Según Carrión, esta etapa apenas comienza. “No hemos terminado ‘Corsa’”, dijo. El cantante adelantó que este año continuará desarrollando el concepto y que el próximo llegará otra fase.

El nuevo disco de Eladio Carrión no borra su pasado musical, pero sí muestra una evolución. El artista entiende que su voz llega a muchos jóvenes y que sus canciones pueden influir más allá del entretenimiento.

Con “Corsa”, Eladio Carrión no pretende dejar de ser urbano ni abandonar la energía que lo llevó hasta aquí. Lo que busca es otra cosa: correr hacia una versión más consciente de su carrera, sin perder la honestidad que conecta con su público.