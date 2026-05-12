United Airlines anunció que restablecerá en agosto la ruta directa entre Houston, Texas, y Caracas, una conexión suspendida desde 2017 y que marca otro paso en la recuperación del servicio aéreo entre Estados Unidos y Venezuela.

El primer vuelo está previsto para la noche del 11 de agosto, desde el Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston hacia el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a la capital venezolana. Según reportó The Wall Street Journal, la operación está sujeta a aprobación gubernamental.

La medida llega después de que American Airlines reanudara el 30 de abril sus vuelos directos entre Miami y Caracas, el primer servicio comercial directo entre ambos países en siete años. La compañía destacó entonces que la ruta buscaba reconectar a Venezuela y Estados Unidos tras años de suspensión.

Regresan los vuelos entre Houston y Caracas

La reactivación de los vuelos entre Houston y Caracas tiene peso práctico y simbólico. Houston es uno de los principales centros de conexión de United y una ciudad con fuerte relación con el sector energético. Caracas, por su parte, recupera una ruta que durante años fue importante para viajeros, familias, empresarios y trabajadores vinculados a ambos países.

Patrick Quayle, vicepresidente de planificación de United, celebró la oportunidad de reanudar el servicio hacia Venezuela tras casi una década. También atribuyó el regreso de la ruta al apoyo del Departamento de Transporte y del Gobierno estadounidense.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, calificó el primer vuelo de United a Venezuela en ocho años como un avance importante en la relación entre los dos países. El Departamento de Transporte ya había celebrado el regreso de vuelos comerciales directos con Venezuela tras la reanudación de la ruta de American Airlines desde Miami.

Una suspensión que comenzó en 2019

Las rutas directas entre Estados Unidos y Venezuela quedaron suspendidas formalmente en mayo de 2019, cuando el Departamento de Transporte ordenó detener todos los vuelos comerciales y de carga hacia el país sudamericano. La medida se tomó después de una solicitud del Departamento de Seguridad Nacional, que alegó riesgos para la seguridad de pasajeros, aeronaves y tripulaciones en el espacio aéreo venezolano.

Esa decisión se produjo en medio de la ruptura diplomática entre Washington y Caracas, durante el primer mandato de Donald Trump. En ese periodo, Estados Unidos reconoció al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino e impuso sanciones contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

El escenario cambió este año. En abril, el Departamento de Transporte publicó la rescisión de la suspensión de 2019, tras una determinación del Departamento de Seguridad Nacional de que las condiciones en Venezuela ya no representaban el mismo nivel de amenaza para la aviación civil.

Otra señal de reconexión

El regreso de United se suma al de American Airlines, que ya opera la ruta Miami-Caracas. La aerolínea con sede en Fort Worth informó que su primer vuelo a Caracas desde Miami salió el 30 de abril, lo que marcó un hito en la reconexión aérea entre ambos países.

Para la comunidad venezolana en Estados Unidos, estas rutas pueden reducir tiempos, costos y escalas que durante años obligaron a viajar por terceros países. También pueden facilitar visitas familiares, trámites, viajes humanitarios y movilidad de trabajadores.

En el caso de Houston, la ruta tiene además un componente económico. La ciudad mantiene una larga relación con la industria petrolera, un sector clave para Venezuela y para cualquier etapa de reconstrucción económica o cooperación energética.

Una apertura todavía gradual

La reanudación de los vuelos entre Houston y Caracas no significa que la relación bilateral esté completamente normalizada. El restablecimiento de rutas aéreas avanza en paralelo a un proceso político todavía delicado, con nuevos equilibrios diplomáticos y económicos.

Aun así, el cambio es claro. Después de años sin vuelos comerciales directos, dos grandes aerolíneas estadounidenses han comenzado a recuperar conexiones con Venezuela. Primero fue American Airlines desde Miami. Ahora United apunta a Houston.

El movimiento puede beneficiar a pasajeros y también enviar una señal de mayor apertura entre ambos países. Pero el verdadero alcance dependerá de la aprobación final, la demanda del mercado y la estabilidad de las condiciones políticas y de seguridad.

Por ahora, la ruta Houston-Caracas representa una noticia concreta para miles de viajeros que han pasado años dependiendo de escalas. Si se concreta en agosto, será otro paso en una reapertura aérea que hasta hace poco parecía lejana.