El cerebro durante el embarazo atraviesa cambios reales y medibles, según investigaciones recientes realizadas con resonancia magnética. Lejos de tratarse de un daño o una pérdida de capacidad, los científicos describen estas transformaciones como parte de una reorganización natural del cerebro materno ante las demandas físicas, emocionales y sociales de la maternidad.

Durante años, muchas mujeres han hablado de olvidos, distracciones o cambios emocionales durante la gestación y el posparto. Aunque esas experiencias pueden variar mucho de una persona a otra, la ciencia está empezando a mostrar que el embarazo no solo transforma el cuerpo. También puede modificar temporalmente ciertas estructuras y conexiones cerebrales.

Algunos estudios han observado que el volumen cerebral global puede disminuir durante la gestación y alcanzar su punto más bajo cerca del parto. Esto puede sonar preocupante, pero los investigadores señalan que no debe interpretarse como deterioro. En cambio, podría reflejar una especie de ajuste fino del cerebro, en el que ciertas redes neuronales se reorganizan para responder mejor a nuevas necesidades, como la atención al bebé, la lectura de señales emocionales y la adaptación a una etapa de alta demanda.

Un estudio longitudinal que siguió a una mujer desde antes de la concepción hasta dos años después del parto encontró una reducción aproximada del 4 por ciento en la materia gris en varias regiones del cerebro. También detectó un aumento temporal en la integridad de la materia blanca durante el embarazo. La materia gris está relacionada con el procesamiento de información, mientras que la materia blanca participa en la comunicación entre distintas áreas cerebrales.

Con el paso de los meses después del nacimiento, parte de estos cambios tiende a revertirse. Sin embargo, algunas modificaciones en la materia gris pueden permanecer por más tiempo. Esto ha llevado a los investigadores a considerar que ciertos ajustes cerebrales podrían ser duraderos y formar parte de la adaptación a la crianza.

Es importante aclarar que estos hallazgos no significan que todas las mujeres vivirán el embarazo de la misma manera. Factores como el descanso, el apoyo familiar, el estrés, la salud mental, el tipo de parto y la experiencia del posparto pueden influir en cómo se siente cada madre.

El cerebro durante el embarazo demuestra una notable capacidad de adaptación. Comprender estos cambios ayuda a mirar la maternidad con menos mitos y más información. También recuerda la importancia de acompañar a las mujeres durante el embarazo y el posparto, no solo en lo físico, sino también en lo emocional y mental.