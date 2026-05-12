Bobby Sanabria acaba de publicar un disco que funciona como homenaje, clase de historia y acto de justicia musical. En “Arsenio and Beyond: Live at the Bronx Music Hall”, el baterista y su Multiverse Big Band celebran la obra de Arsenio Rodríguez, el tresista y compositor cubano que ayudó a construir buena parte del lenguaje que luego daría forma a la salsa, el mambo y el jazz afrocubano.

El álbum fue lanzado el 10 de abril y fue grabado en vivo durante un concierto en el Bronx Music Hall. La elección del lugar no es casual. Rodríguez vivió en el sur del Bronx durante la década de 1950, en una época en la que varios músicos cubanos también hicieron vida en ese distrito neoyorquino.

Sanabria explicó a EFE que, para él, este trabajo busca rescatar a una figura que no ha recibido el reconocimiento que merece. Aunque su influencia atraviesa generaciones, sostiene que parte de la industria y del público han dejado a Rodríguez en un segundo plano.

El legado de Arsenio Rodríguez en Nueva York

Para Sanabria, Arsenio Rodríguez fue mucho más que un compositor notable. Fue un arquitecto musical. El músico cubano introdujo cambios decisivos en el son, incorporó la tumbadora al formato de conjunto y abrió camino al uso del piano como parte esencial de esa estructura rítmica.

También impulsó el uso de varias trompetas en sus formaciones, cuando el son tradicional se tocaba con una sola. Según Sanabria, esas innovaciones ayudaron a crear la base de lo que más tarde se conocería como salsa, una música de raíz cubana que terminó desarrollándose con fuerza en Nueva York, especialmente dentro de la comunidad puertorriqueña.

El disco recoge esa herencia con arreglos contemporáneos y técnicas del jazz. No busca copiar el pasado. Más bien, lo expande desde una mirada actual.

Un repertorio con memoria afrocubana

“Arsenio and Beyond” incluye nueve temas. Entre ellos aparecen composiciones clave como “Tumba y Bongó”, “La Cartera”, “La Vida es un Sueño”, “No Quiero”, “El Elemento del Bronx” y “Yo Nací en África: Anabacoa”. También suma homenajes como “Mambo Diablo”, de Tito Puente, y “Arsenio: mulato rumbero”, de Alejandro Rodríguez. La única pieza inédita del disco es “La Fruta”, del percusionista Takao Heisho.

Uno de los momentos más potentes llega con “Tumba y Bongó”, que abre con un ritmo de palo, ligado a tradiciones religiosas afrocubanas de raíz bantú-congoleña. Sanabria recuerda que Rodríguez tenía raíces bantú-congoleñas y que escribió piezas con temas y palabras africanas, algo que marcó profundamente su obra.

Esa conexión aparece también en canciones como “Yo Nací en África”. Para Sanabria, no se puede entender a Rodríguez sin esa raíz africana, ni se puede entender la música popular caribeña sin reconocer su peso.

El Bronx como escenario y como símbolo

El Bronx ocupa un lugar central en el álbum. No solo porque allí se grabó el disco, sino porque ese territorio fue clave en la evolución de la música latina en Nueva York.

Durante los años cincuenta, Rodríguez vivió en el sur del Bronx, cerca de otros músicos cubanos como Mongo Santamaría, Patato y Ruby Calzado. También compuso “El Elemento del Bronx”, un tributo directo a ese distrito.

Por eso, grabar este proyecto en el Bronx Music Hall agrega una capa de sentido. El disco no mira a Rodríguez desde la distancia. Lo devuelve a un espacio donde su música dejó huella y donde nuevas generaciones pueden reencontrarse con ella.

Un homenaje que mira hacia adelante

Sanabria no presenta este álbum como una pieza de museo. Su objetivo es mostrar que la obra de Rodríguez sigue viva y puede dialogar con arreglos de big band, armonías modernas y la energía del jazz latino contemporáneo.

El proyecto también reúne voces importantes. Gerardo Contino y Jennifer Jade Ledesma interpretan varios de los temas, llevando el repertorio hacia una lectura nueva sin borrar su raíz.

Ignacio de Loyola Rodríguez Scull, nombre real de Arsenio Rodríguez, nació en Cuba en 1911 y murió en California el 30 de diciembre de 1970. Durante años, su tumba en el cementerio Ferncliff, en el condado de Westchester, permaneció sin lápida identificativa. En 2012, músicos y promotores impulsaron finalmente su reconocimiento.

Hoy, una plaza y una calle en el Bronx llevan su nombre. Aun así, Sanabria considera que queda mucho por hacer para que su aporte sea entendido en toda su dimensión.

Con “Arsenio and Beyond”, el baterista no solo rinde homenaje a un maestro. También recuerda que la historia de la salsa, el mambo y el jazz afrocubano no empezó de la nada. Tiene nombres, barrios, raíces y deudas pendientes. Una de las más grandes lleva el nombre de Arsenio Rodríguez.