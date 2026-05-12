El Pentágono elevó este martes a 29.000 millones de dólares el costo estimado de la guerra con Irán, una cifra que aumenta en unos 4.000 millones respecto al cálculo reconocido hace menos de dos semanas y que llega en medio de crecientes cuestionamientos del Congreso sobre la intervención militar estadounidense.

Jules Hurst III, director financiero interino del Pentágono, explicó durante una audiencia en el Capitolio que el Departamento de Defensa sigue revisando la cifra. El pasado 29 de abril, el gasto estimado era de 25.000 millones de dólares. Ahora, el nuevo cálculo refleja el peso de operaciones militares, municiones utilizadas, combustible, reparación de instalaciones y daños en equipos desplegados en la región.

La actualización se conoció el mismo día en que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, compareció ante la Cámara de Representantes y el Senado para defender una solicitud presupuestaria de 1,5 billones de dólares para el Pentágono el próximo año. Ese plan no incluye todavía la partida separada que el Congreso espera para cubrir los costos específicos del conflicto.

El Congreso exige cuentas por la guerra con Irán

La presión legislativa crece porque la guerra con Irán no ha sido autorizada formalmente por el Capitolio. Tanto demócratas como republicanos han pedido al Pentágono una solicitud detallada de fondos para revisar el alcance financiero de la intervención.

La congresista demócrata Betty McCollum sostuvo que el Congreso necesita saber cuánto dinero se requiere para financiar operaciones, mantenimiento de buques desplegados, reposición de municiones, combustible, reparación de equipos y daños en instalaciones estadounidenses en la región.

Ese reclamo apunta a un problema de control político. Sin una solicitud clara, los legisladores no pueden evaluar con precisión cuánto cuesta la operación, qué recursos se han agotado y qué impacto tendrá en el presupuesto militar de los próximos meses.

Hegseth no aclaró cuándo enviará esa información. Durante su comparecencia, dijo que el Pentágono presentará al Congreso lo que considere “necesario”, una respuesta que no disipó las dudas de los legisladores. AP reportó que algunos republicanos también expresaron preocupación por el costo, el resultado incierto del conflicto y la ausencia de autorización formal del Congreso.

Inflación y presión económica

La cifra llega en un contexto económico sensible. El Índice de Precios al Consumo de Estados Unidos subió en abril hasta el 3,8% interanual, su nivel más alto desde mayo de 2023. El aumento estuvo ligado, en parte, al encarecimiento de la energía por la guerra y las tensiones en el golfo Pérsico.

El impacto económico va más allá del presupuesto militar. La guerra ha presionado los precios del petróleo, elevó el costo de la gasolina y complicó las expectativas de alivio para los consumidores. Para muchas familias, el debate en Washington se siente en algo mucho más concreto: llenar el tanque, pagar servicios y enfrentar precios más altos.

Ese vínculo entre guerra, energía e inflación aumenta el costo político para el Gobierno de Donald Trump. Mientras el Pentágono pide más recursos, los hogares estadounidenses enfrentan una economía más cara y menos predecible.

Una tregua cada vez más débil

La audiencia también coincidió con un momento delicado en las negociaciones con Teherán. Trump calificó de “totalmente inaceptable” la respuesta de Irán a la propuesta de paz de Washington, cuyos detalles no han sido divulgados por completo. AP reportó que Irán respondió a través de mediadores paquistaníes, pero el mandatario rechazó las condiciones presentadas por Teherán.

Trump dijo este martes que no tiene prisa por cerrar un acuerdo que no cumpla con los objetivos de la guerra. También defendió el bloqueo naval a costas y puertos iraníes como una ventaja en las conversaciones.

Esa postura deja la tregua en una situación frágil. Aunque Hegseth insistió en que el alto el fuego sigue vigente, las operaciones militares y el bloqueo mantienen la tensión activa. Según AP, legisladores de ambos partidos cuestionan precisamente esa ambigüedad: la Administración habla de tregua, pero los costos y las operaciones siguen aumentando.

Un costo que podría seguir creciendo

El nuevo cálculo de 29.000 millones de dólares puede no ser definitivo. El propio Pentágono reconoce que la cifra está bajo revisión constante. Todavía faltan detalles sobre reparaciones de aeronaves, infraestructura militar, reposición de municiones y posibles aportes de aliados.

Ese punto es clave. Una guerra no solo cuesta lo que se gasta en el momento. También deja facturas posteriores: equipos que deben reemplazarse, bases que necesitan reparación, tropas que deben mantenerse desplegadas y arsenales que tienen que reabastecerse.

Por ahora, la guerra con Irán ya representa una carga multimillonaria para Estados Unidos. También se ha convertido en un punto de choque entre la Casa Blanca, el Pentágono y un Congreso que exige respuestas.

La pregunta central ya no es solo cuánto ha costado hasta ahora. Es cuánto más puede costar si la tregua fracasa, si el bloqueo se prolonga y si Washington decide mantener una presencia militar intensa en la región. En ese escenario, los 29.000 millones podrían ser apenas una cifra provisional.