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Llapingachos ecuatorianos con queso y achiote servidos con sus acompañamientos clásicos

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© Pablo Hidalgo | Dreamstime.com

En la sierra ecuatoriana, los llapingachos no son un acompañamiento menor. Son parte central del plato, con una presencia clara en mercados, hogares y celebraciones. Su origen está en la cocina andina, donde la papa no solo alimenta, también define identidad.

La mezcla es sencilla, pero precisa. Papa, queso y achiote para dar color y profundidad. El resultado no es una croqueta ni una tortilla. Es algo más firme, con un exterior dorado y un interior suave que mantiene el sabor de la papa.

Para hacerlos en casa, lo importante es trabajar bien la masa y controlar el calor.

Ingredientes

  • 1 kg de papas peladas
  • 2 cucharadas de aceite con achiote
  • 1/2 taza de queso fresco desmenuzado
  • Sal al gusto

Para servir (tradicional)

  • Huevos fritos
  • Chorizo o longaniza
  • Aguacate
  • Ensalada de tomate y cebolla
  • Salsa de maní opcional

Preparación

Primero, cocina las papas en agua con sal hasta que estén completamente suaves. Luego, escúrrelas bien y tritúralas mientras aún están calientes hasta obtener un puré sin grumos.

Después, añade el aceite con achiote y mezcla hasta integrar el color y el sabor. Ajusta la sal.

A continuación, forma bolas con la masa y aplánalas ligeramente. Coloca un poco de queso en el centro y ciérralas, formando nuevamente una especie de tortilla gruesa.

Luego, cocina los llapingachos en una sartén a fuego medio con un poco de aceite, dorándolos por ambos lados hasta que estén firmes y con una costra ligera.

Finalmente, sírvelos calientes con los acompañamientos tradicionales.

Consejos útiles

  • No dejes humedad en las papas. Afecta la textura final.
  • El queso debe fundirse, no desaparecer. Ajusta la cantidad según prefieras.
  • Cocina a fuego medio. Si es muy alto, se doran sin calentarse por dentro.
  • Presiónalos ligeramente al cocinarlos para lograr mejor contacto con la sartén.

Recién hechos, los llapingachos tienen ese equilibrio que define la cocina andina. Dorados por fuera, suaves por dentro y con el queso apenas fundido en el centro. No necesitan reinterpretación. Funcionan exactamente como son, acompañados y compartidos como se han servido siempre.

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