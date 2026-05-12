En la sierra ecuatoriana, los llapingachos no son un acompañamiento menor. Son parte central del plato, con una presencia clara en mercados, hogares y celebraciones. Su origen está en la cocina andina, donde la papa no solo alimenta, también define identidad.

La mezcla es sencilla, pero precisa. Papa, queso y achiote para dar color y profundidad. El resultado no es una croqueta ni una tortilla. Es algo más firme, con un exterior dorado y un interior suave que mantiene el sabor de la papa.

Para hacerlos en casa, lo importante es trabajar bien la masa y controlar el calor.

Ingredientes

1 kg de papas peladas

2 cucharadas de aceite con achiote

1/2 taza de queso fresco desmenuzado

Sal al gusto

Para servir (tradicional)

Huevos fritos

Chorizo o longaniza

Aguacate

Ensalada de tomate y cebolla

Salsa de maní opcional

Preparación

Primero, cocina las papas en agua con sal hasta que estén completamente suaves. Luego, escúrrelas bien y tritúralas mientras aún están calientes hasta obtener un puré sin grumos.

Después, añade el aceite con achiote y mezcla hasta integrar el color y el sabor. Ajusta la sal.

A continuación, forma bolas con la masa y aplánalas ligeramente. Coloca un poco de queso en el centro y ciérralas, formando nuevamente una especie de tortilla gruesa.

Luego, cocina los llapingachos en una sartén a fuego medio con un poco de aceite, dorándolos por ambos lados hasta que estén firmes y con una costra ligera.

Finalmente, sírvelos calientes con los acompañamientos tradicionales.

Consejos útiles

No dejes humedad en las papas. Afecta la textura final.

El queso debe fundirse, no desaparecer. Ajusta la cantidad según prefieras.

Cocina a fuego medio. Si es muy alto, se doran sin calentarse por dentro.

Presiónalos ligeramente al cocinarlos para lograr mejor contacto con la sartén.

Recién hechos, los llapingachos tienen ese equilibrio que define la cocina andina. Dorados por fuera, suaves por dentro y con el queso apenas fundido en el centro. No necesitan reinterpretación. Funcionan exactamente como son, acompañados y compartidos como se han servido siempre.