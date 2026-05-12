En la sierra ecuatoriana, los llapingachos no son un acompañamiento menor. Son parte central del plato, con una presencia clara en mercados, hogares y celebraciones. Su origen está en la cocina andina, donde la papa no solo alimenta, también define identidad.
La mezcla es sencilla, pero precisa. Papa, queso y achiote para dar color y profundidad. El resultado no es una croqueta ni una tortilla. Es algo más firme, con un exterior dorado y un interior suave que mantiene el sabor de la papa.
Para hacerlos en casa, lo importante es trabajar bien la masa y controlar el calor.
Ingredientes
- 1 kg de papas peladas
- 2 cucharadas de aceite con achiote
- 1/2 taza de queso fresco desmenuzado
- Sal al gusto
Para servir (tradicional)
- Huevos fritos
- Chorizo o longaniza
- Aguacate
- Ensalada de tomate y cebolla
- Salsa de maní opcional
Preparación
Primero, cocina las papas en agua con sal hasta que estén completamente suaves. Luego, escúrrelas bien y tritúralas mientras aún están calientes hasta obtener un puré sin grumos.
Después, añade el aceite con achiote y mezcla hasta integrar el color y el sabor. Ajusta la sal.
A continuación, forma bolas con la masa y aplánalas ligeramente. Coloca un poco de queso en el centro y ciérralas, formando nuevamente una especie de tortilla gruesa.
Luego, cocina los llapingachos en una sartén a fuego medio con un poco de aceite, dorándolos por ambos lados hasta que estén firmes y con una costra ligera.
Finalmente, sírvelos calientes con los acompañamientos tradicionales.
Consejos útiles
- No dejes humedad en las papas. Afecta la textura final.
- El queso debe fundirse, no desaparecer. Ajusta la cantidad según prefieras.
- Cocina a fuego medio. Si es muy alto, se doran sin calentarse por dentro.
- Presiónalos ligeramente al cocinarlos para lograr mejor contacto con la sartén.
Recién hechos, los llapingachos tienen ese equilibrio que define la cocina andina. Dorados por fuera, suaves por dentro y con el queso apenas fundido en el centro. No necesitan reinterpretación. Funcionan exactamente como son, acompañados y compartidos como se han servido siempre.