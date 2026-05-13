El bizcocho de naranja con aceite de oliva tiene una textura distinta a la de los bizcochos hechos con mantequilla. La miga queda más húmeda, más flexible y con un sabor suave que acompaña muy bien el perfume cítrico de la fruta.

En esta receta, la naranja no aparece solo como jugo. La ralladura aporta el aroma más intenso, mientras el aceite de oliva ayuda a mantener una textura tierna por más tiempo. Es un bizcocho sencillo, pero con presencia, ideal para el desayuno, la merienda o una mesa familiar sin demasiada ceremonia.

Para lograr un buen resultado, conviene usar naranjas frescas, un aceite de oliva suave y mezclar la masa solo lo necesario.

Ingredientes para el bizcocho de naranja

3 huevos

3/4 taza de azúcar

1/2 taza de aceite de oliva suave

1 taza de jugo de naranja fresco

Ralladura de 1 naranja

2 tazas de harina de trigo

1 cucharadita de polvo de hornear

1 pizca de sal

Aceite o mantequilla para engrasar el molde

Preparación

Primero, precalienta el horno a 180°C y engrasa un molde para bizcocho. Si quieres desmoldarlo con más facilidad, coloca papel para hornear en la base.

Luego, en un recipiente grande, bate los huevos con el azúcar hasta que la mezcla se vea más clara y ligeramente espumosa. Este paso ayuda a conseguir una miga más pareja.

Después, añade el aceite de oliva poco a poco, mezclando de forma constante para que se integre bien.

A continuación, incorpora el jugo de naranja y la ralladura. Mezcla solo hasta unir los ingredientes.

En otro recipiente, combina la harina, el polvo de hornear y la sal. Luego, agrega esta mezcla seca a los ingredientes húmedos en dos o tres partes, con movimientos suaves.

Cuando la masa esté uniforme, viértela en el molde preparado y alisa la superficie.

Hornea durante 35 a 40 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro salga limpio.

Finalmente, deja reposar el bizcocho unos minutos en el molde. Después, desmóldalo y pásalo a una rejilla para que termine de enfriarse.

Consejos útiles

Usa aceite de oliva suave para que no domine el sabor de la naranja.

No omitas la ralladura. Aporta más aroma que el jugo y define el sabor final.

Evita sobremezclar después de añadir la harina. Así el bizcocho de naranja queda más tierno.

Si las naranjas están muy ácidas, añade una cucharada extra de azúcar.

Déjalo enfriar antes de cortarlo para que la miga se mantenga firme.

Cómo servirlo

Este bizcocho de naranja funciona muy bien solo, sin glaseado ni cobertura. También puedes servirlo con café, té o una cucharada de yogur natural si quieres algo más fresco.

Al cortarlo, debe tener una miga húmeda, un aroma claro a naranja y una textura suave que no se desmorona. Su fuerza está en lo simple: buena fruta, buen aceite y una preparación cuidada.