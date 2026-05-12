Varios estados vigilan posibles exposiciones al hantavirus en Estados Unidos tras el brote vinculado al crucero MV Hondius, pero las autoridades sanitarias insisten en que el riesgo para la población general sigue siendo bajo.

La situación ha cambiado en las últimas horas. AP reportó que el brote ya suma 11 casos, incluidos 9 confirmados, y tres muertes. Además, España confirmó un nuevo caso en una persona que permanecía en cuarentena. Aun así, la Organización Mundial de la Salud ha señalado que todos los casos conocidos siguen vinculados al crucero y que no hay señales de una propagación amplia.

El virus identificado es Andes, una variante de hantavirus que suele estar asociada a roedores, pero que puede transmitirse entre personas en circunstancias limitadas. Esa transmisión requiere contacto cercano y prolongado, especialmente con alguien que ya presenta síntomas.

Por qué se vigila el hantavirus en Estados Unidos

La vigilancia en varios estados no significa que exista una emergencia general. Más bien, responde a un protocolo preventivo para pasajeros, contactos cercanos o personas que pudieron haber coincidido con alguien infectado durante viajes posteriores.

USA Today reportó que ocho estados estaban monitoreando posibles exposiciones o infecciones: Arizona, California, Georgia, Maryland, Nebraska, New Jersey, Texas y Virginia. La mayoría de los pasajeros estadounidenses repatriados permanecen en Nebraska, mientras dos fueron enviados a Georgia para evaluación adicional.

Desde entonces, New Hampshire también confirmó que dos residentes estuvieron a bordo del MV Hondius. Las autoridades estatales indicaron que esas personas están en Estados Unidos, pero no han regresado al estado. También aclararon que no existe un riesgo actual para los residentes.

Estado por estado: quién está bajo vigilancia

Arizona: Una persona residente del estado viajó recientemente en el MV Hondius. No presenta síntomas y está bajo monitoreo, según información citada por USA Today.

California: Dos residentes estuvieron en el barco y regresaron antes de que se reconociera el brote. Además, otros dos californianos permanecieron en el crucero hasta la evacuación y ahora están en cuarentena en Nebraska.

Georgia: Dos residentes que viajaron en el MV Hondius están en buen estado y sin señales de infección. Además, dos pasajeros del crucero fueron trasladados a Emory University Hospital en Atlanta, donde permanecen bajo observación en una unidad especializada.

Maryland: Dos residentes estuvieron en un vuelo que incluyó brevemente a una persona infectada con hantavirus. El estado los mantiene bajo monitoreo por precaución.

Nebraska: Dieciséis pasajeros del MV Hondius permanecen bajo vigilancia en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska, en Omaha. El grupo incluye a 15 residentes de Estados Unidos y a una persona británica con doble nacionalidad.

New Jersey: Dos residentes fueron potencialmente expuestos durante un viaje aéreo con una persona infectada que había salido del MV Hondius. No eran pasajeros del crucero y no presentan síntomas, según el Departamento de Salud estatal.

Texas: Dos residentes fueron pasajeros del MV Hondius y regresaron a Estados Unidos antes de que se identificara el brote. No han presentado síntomas.

Virginia: Un residente que volvió del crucero está en buen estado y bajo monitoreo.

New York: Tres residentes del estado están entre las personas en cuarentena en Nebraska. Uno vive en la ciudad de New York, y los otros dos son residentes de los condados de Orange y Westchester.

North Carolina: Un pasajero evacuado del MV Hondius y trasladado a cuarentena en Nebraska es residente de North Carolina, según la información citada por USA Today.

Utah: Tres residentes de Utah están entre los pasajeros que permanecen en cuarentena tras la evacuación del barco.

New Hampshire: Dos residentes estuvieron a bordo del MV Hondius. Las autoridades estatales dicen que están en Estados Unidos, pero no han regresado a New Hampshire. Por ahora, no existe un riesgo actual para los residentes del estado.

Qué se sabe del brote

El MV Hondius transportaba pasajeros y tripulantes de varias nacionalidades. El brote fue detectado después de que varios viajeros desarrollaran síntomas graves durante la travesía. Tres personas han muerto.

La OMS espera que puedan aparecer más casos debido al periodo de incubación del virus. Por esa razón, recomienda vigilancia y cuarentena para personas con exposición de mayor riesgo.

Sin embargo, las autoridades han sido claras: este brote no se comporta como una pandemia respiratoria. El virus Andes puede transmitirse entre personas, pero no se propaga con facilidad en espacios públicos o por contacto casual.

Qué debe saber el público

El seguimiento en distintos estados puede sonar alarmante, pero no significa que el hantavirus en Estados Unidos esté circulando de forma amplia. Las personas bajo vigilancia tienen vínculos directos o indirectos con el MV Hondius.

El público general no necesita tomar medidas extraordinarias por este brote. Lo recomendable es seguir información oficial, evitar rumores y recordar que el hantavirus suele estar asociado al contacto con roedores infectados o con secreciones contaminadas.

La vigilancia actual tiene un objetivo claro: detectar síntomas temprano, cuidar a quienes pudieron estar expuestos y evitar que una situación limitada se convierta en un problema mayor. En salud pública, monitorear no siempre significa que el peligro esté creciendo. Muchas veces significa que las autoridades están actuando antes de que crezca.