Maluma volverá a cantar en Medellín con un concierto gratuito en Plaza Botero para presentar su nuevo álbum, “Loco x Volver”, un proyecto que el artista ha descrito como un regreso a su esencia, a su ciudad y a su identidad más personal.

El espectáculo está previsto para este jueves y las entradas ya están agotadas. La cita reunirá a miles de seguidores en uno de los espacios más reconocidos de la capital antioqueña, donde el cantante también estará acompañado por artistas sorpresa.

En redes sociales, el colombiano ha ido revelando pistas del disco, posibles colaboraciones y fragmentos de canciones. En una de sus publicaciones, su equipo resumió el espíritu del proyecto con una frase directa: “Maluma vuelve a ser Juan Luis”.

Un regreso a Juan Luis

El nuevo álbum llega después de dos años de trabajo y búsqueda personal. Según el mensaje compartido por el artista, “Loco x Volver” nació desde el amor, la verdad y la necesidad de reconectarse con sus raíces.

La portada del disco también refuerza esa idea. Maluma ha mostrado una imagen de su infancia, una decisión que apunta a un relato más íntimo y menos centrado en el personaje de estrella global.

El álbum aparece después de “Don Juan”, publicado en 2023, y del disco colaborativo “1 Of 1”, que lanzó junto a Blessd en 2024. Ahora, el enfoque parece distinto. Hay más nostalgia, más Medellín y más intención de mostrar al hombre detrás del nombre artístico.

Medellín como escenario principal

La elección de Plaza Botero no es casual. Medellín ha sido parte esencial de la carrera de Maluma, no solo como lugar de origen, sino como fuente de identidad musical y cultural.

Además, la ciudad ha vivido recientemente grandes momentos de la música urbana. En 2024, Maluma y Blessd presentaron “1 Of 1” en el Teatro al Aire Libre Carlos Vieco. También Feid realizó un concierto gratuito frente al Palacio de la Cultura para lanzar “Monstruo” junto a Tainy.

Con este nuevo evento, Maluma se suma otra vez a esa tradición de grandes lanzamientos urbanos abiertos al público local.

Expectativa por las colaboraciones

Las pistas compartidas por el artista apuntan a un álbum con al menos trece canciones. Una publicación con el mensaje “Bienvenidos a Barranquilla” despertó rumores sobre una posible colaboración con Shakira, con quien Maluma lanzó en 2016 el éxito “Chantaje”.

Por ahora, esa participación no ha sido confirmada oficialmente. Sin embargo, la expectativa creció entre sus seguidores, sobre todo porque ambos artistas han mantenido una relación musical importante y representan dos nombres clave del pop colombiano.

Reportes recientes señalan que el disco incluye colaboraciones con Kany García, Arcángel, NTG, Ryan Castro, Sky Rompiendo, Kris R y el fallecido Yeison Jiménez.

Una nueva etapa después de la gira

“Loco x Volver” llega tras la gira mundial “La +Pretty +Dirty World Tour”, iniciada en marzo de 2025 en Europa y extendida por América Latina. Esa etapa reafirmó el alcance internacional de Maluma, pero este disco parece mirar hacia adentro.

El cantante, de 32 años, también vive un momento personal importante. Recientemente anunció que volverá a ser padre y acaba de participar en su cuarta Met Gala.

Con este lanzamiento, Maluma no solo presenta canciones nuevas. También propone una especie de retorno simbólico. Después de años de expansión global, vuelve a Medellín para recordar de dónde salió Juan Luis Londoño antes de convertirse en Maluma.

El concierto en Plaza Botero será gratuito, pero no pequeño. Será una declaración de pertenencia: un artista internacional regresando a casa para abrir una nueva etapa frente a la gente que lo vio nacer.