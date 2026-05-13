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Cristo Fernández, el Dani Rojas de “Ted Lasso”, firma con un equipo profesional en EE.UU.

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Fotografía de archivo del actor mexicano Cristo Fernández. EFE/EPA/ALLISON DINNER

Cristo Fernández, el actor mexicano que interpretó a Dani Rojas en “Ted Lasso”, firmó un contrato profesional con El Paso Locomotive FC, equipo de la USL Championship, la segunda división del fútbol en Estados Unidos.

El club de Texas anunció la incorporación del delantero después de un periodo de prueba de dos meses. Durante ese tiempo, Fernández entrenó con el equipo y jugó un partido de pretemporada ante New Mexico United.

El acuerdo aún está pendiente de aprobación por parte de la liga y la federación, según AP. Los términos del contrato no fueron revelados. (apnews.com)

Junior Gonzalez, entrenador de El Paso Locomotive, destacó la llegada del actor y futbolista. Dijo que Fernández suma una variante ofensiva y valoró su liderazgo dentro del vestuario.

Para Fernández, el fichaje tiene un significado especial. Antes de llegar a la actuación, jugó fútbol en Guadalajara con Tecos FC. Sin embargo, una lesión en la rodilla lo obligó a alejarse del deporte a los 15 años.

“El fútbol siempre ha sido una parte muy importante de mi vida y de mi identidad”, dijo el actor en el comunicado del club. También aseguró que el sueño de competir profesionalmente nunca dejó su corazón.

En “Ted Lasso”, Fernández dio vida a Dani Rojas, un jugador mexicano alegre y apasionado que popularizó la frase “el fútbol es vida”. Ahora, esa línea parece haber saltado de la pantalla a su propia historia.

La serie de Apple TV+ convirtió a Fernández en una figura reconocida a nivel internacional. Participó en todas las temporadas del programa y se ganó al público con un personaje que mezclaba carisma, energía y amor total por el fútbol.

Su llegada a El Paso no significa abandonar por completo la actuación. Pero sí marca un giro inesperado en su carrera y una especie de regreso a su primer sueño.

El Paso Locomotive compite en una liga cada vez más visible dentro del fútbol estadounidense. Para el club, el fichaje también puede atraer atención mediática y nuevos seguidores.

Para Fernández, en cambio, el desafío será más concreto: demostrar que no llega solo como el actor de “Ted Lasso”, sino como un jugador capaz de aportar en el campo.

A los 35 años, su historia no es la típica de un futbolista profesional. Pero justamente por eso llama la atención. Después de interpretar a un jugador que decía que el fútbol era vida, Cristo Fernández tendrá ahora la oportunidad de vivir esa frase en una cancha real.

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