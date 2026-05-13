El Real Madrid completó su preparación para recibir este jueves al Oviedo en el Santiago Bernabéu, en el cierre de la jornada 36 de LaLiga. La sesión dejó buenas noticias para Álvaro Arbeloa, que recuperó a varios jugadores importantes antes de un partido marcado por el cierre de una temporada ya muy golpeada.

Jude Bellingham y Antonio Rüdiger trabajaron con normalidad junto al grupo. Ambos habían realizado sesiones en el interior de las instalaciones de Valdebebas para gestionar cargas, pero ya están de vuelta en la dinámica del equipo.

Dean Huijsen también se entrenó con sus compañeros, aunque su presencia en la convocatoria sigue en duda. El defensa acaba de superar un proceso gripal y solo pudo completar parte del trabajo sobre el césped.

Bellingham y Rüdiger apuntan al Oviedo

La presencia de Bellingham y Rüdiger representa un alivio para Arbeloa. El técnico necesita cerrar la temporada con una imagen más competitiva después de la derrota ante el Barcelona, que dejó al Real Madrid sin opciones de pelear por el título de Liga.

El equipo blanco perdió 2-0 en el Camp Nou y quedó sin trofeos esta temporada. Por eso, el partido ante el Oviedo tendrá un ambiente exigente en el Bernabéu. La afición espera una reacción, aunque el campeonato ya esté decidido.

Dani Carvajal y Kylian Mbappé también completaron su segunda jornada de entrenamientos con el grupo. Ambos podrían entrar de inicio ante el conjunto asturiano si Arbeloa considera que están listos.

En el caso de Mbappé, su regreso genera especial atención. El delantero francés se perdió los dos últimos encuentros por molestias físicas, incluido el Clásico. Ahora intenta llegar al tramo final con minutos y buenas sensaciones.

Valverde sigue fuera

Fede Valverde continúa de baja. El uruguayo fue diagnosticado con un traumatismo craneoencefálico tras el incidente con Aurélien Tchouaméni en Valdebebas y trabajó en el gimnasio.

El centrocampista ya se perdió el partido ante el Barcelona y todavía no está listo para regresar. Según reportes recientes, el protocolo médico le exige reposo antes de volver a competir con normalidad.

Su ausencia sigue pesando en el centro del campo. Valverde es uno de los jugadores más intensos del equipo y una pieza habitual en partidos de alta exigencia.

Lesionados y dudas en el cierre de Liga

Ferland Mendy, Rodrygo Goes y Arda Güler continúan con sus procesos de recuperación. Mendy fue operado esta semana de una lesión en el recto femoral de la pierna derecha, por lo que afronta una baja larga.

Rodrygo y Güler también siguen al margen. Sus ausencias reducen las opciones ofensivas de Arbeloa en un momento en el que el equipo busca terminar el curso con seriedad.

El Oviedo llega al Bernabéu como rival de la jornada 36. Para el Real Madrid, el objetivo ya no pasa por el título, sino por competir con orgullo y evitar que el final de temporada se hunda todavía más.

Después del golpe en el Camp Nou, Arbeloa necesita una respuesta. Recuperar a Bellingham, Rüdiger, Carvajal y Mbappé ayuda. Pero el Bernabéu no solo mirará quién juega. También mirará la actitud de un equipo que todavía tiene que defender su escudo hasta el último partido.