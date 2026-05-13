El Girona afronta este jueves un partido que Míchel Sánchez no dudó en colocar en la parte más alta de la historia del club. El entrenador rojiblanco calificó la visita de la Real Sociedad a Montilivi como “el partido más importante” de la entidad, incluso por encima del debut en la Liga de Campeones contra el Paris Saint-Germain.

La razón es clara. El equipo llega a la antepenúltima jornada de LaLiga en zona de descenso, con 39 puntos y una necesidad urgente de ganar. Para Míchel, no se trata solo de sumar tres puntos. Se trata de defender la permanencia, la estabilidad deportiva y el futuro inmediato del club en Primera División.

El técnico confirmó además que Cristhian Stuani estará disponible, aunque no se entrenó este miércoles por un golpe en la rodilla. El delantero uruguayo, autor del gol del empate agónico ante el Rayo Vallecano, jugará infiltrado si es necesario.

Stuani, listo para otra noche decisiva

Stuani volvió a aparecer cuando el Girona más lo necesitaba. Su gol contra el Rayo Vallecano permitió rescatar un empate 1-1 y mantener al equipo con vida en la pelea por la permanencia.

Ahora, el capitán rojiblanco se prepara para otro esfuerzo límite. Míchel confirmó que el delantero se infiltrará para poder jugar ante la Real Sociedad. No es una situación ideal, pero el contexto no permite demasiados cálculos.

El Girona necesita liderazgo, experiencia y gol. Y en la historia reciente del club, pocos nombres pesan tanto como el de Stuani. A sus 39 años, el uruguayo sigue siendo una referencia emocional y competitiva para Montilivi.

Un duelo de máxima necesidad

Míchel describió el partido como uno de “máxima necesidad”. Reconoció que la Real Sociedad llega con argumentos fuertes y que también se juega objetivos importantes. El equipo vasco, campeón esta temporada de la Copa del Rey, representa una prueba exigente para un Girona obligado a responder.

Aun así, el técnico fue claro: su equipo debe demostrar en el campo que se juega más. “Es la supervivencia del club, la historia del club, la necesidad de seguir en Primera División”, afirmó en la previa.

El mensaje busca tocar una fibra concreta. El Girona no puede quedarse solo en la tensión o el miedo. Debe convertir la presión en energía, competir con orden y sostener el partido desde el primer minuto.

El vestuario convive con el sufrimiento

Míchel admitió que hay sufrimiento dentro del vestuario. No intentó maquillar la realidad. La temporada ha sido dura, y el equipo ha tenido que convivir con una presión constante.

Sin embargo, el entrenador defendió que sus jugadores están preparados. Según dijo, el Girona “no ha dejado de sufrir en todo el año”, y esa experiencia puede servir ahora para competir en el tramo más delicado.

El cálculo de Míchel es directo. Si el Girona gana sus dos partidos como local, contra la Real Sociedad y luego ante el Elche en la última jornada, continuará en Primera División.

Ese objetivo pasa primero por Montilivi. La afición jugará un papel clave en una noche que el club necesita vivir como una final.

El Girona ya conoció el brillo europeo, pero ahora enfrenta un reto menos glamoroso y mucho más urgente. Permanecer en Primera puede no tener la épica de una noche de Champions, pero para Míchel y su equipo vale más que cualquier recuerdo reciente.

El jueves, ante la Real Sociedad, no se juega una página bonita. Se juega una página necesaria. Y el Girona necesita escribirla con victoria.