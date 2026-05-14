Pocas rivalidades en el deporte estadounidense generan tanta pasión como la Subway Series entre los Yankees y los Mets de Nueva York. Más que simples partidos de temporada regular, estos enfrentamientos paralizan la ciudad y dividen hogares, oficinas y barrios enteros entre dos de las franquicias más populares de las Grandes Ligas.

El nombre nació porque los fanáticos pueden trasladarse entre el Yankee Stadium, en el Bronx, y el Citi Field, en Queens, utilizando el sistema de metro de Nueva York. Sin embargo, el término tiene raíces mucho más antiguas. Originalmente, la “Subway Series” describía las Series Mundiales disputadas entre equipos neoyorquinos como Yankees, Dodgers y Giants antes de que Dodgers y Giants abandonaran la ciudad en 1958.

La rivalidad moderna entre Yankees y Mets comenzó oficialmente en 1997 con la llegada de los juegos interligas en MLB. Desde entonces, ambos equipos se enfrentan cada temporada en una serie que combina orgullo, historia y tensión constante.

La edición más recordada ocurrió en el año 2000, cuando Yankees y Mets se enfrentaron en la Serie Mundial. Fue la primera vez desde 1956 que dos equipos de Nueva York disputaban el campeonato de MLB. Los Yankees ganaron la serie en cinco juegos, pero el ambiente fue uno de los más intensos en la historia reciente del béisbol. La ciudad literalmente quedó dividida entre el Bronx y Queens.

Otro momento especialmente tenso llegó en 2022, cuando ambos equipos peleaban por el liderato de sus respectivas divisiones y llegaron a la serie con aspiraciones reales de campeonato. Los boletos alcanzaron precios históricos y la cobertura mediática convirtió cada partido en un evento nacional.

En los últimos años, la rivalidad ha crecido nuevamente gracias a figuras como Aaron Judge, Francisco Lindor, Pete Alonso y Juan Soto, quien aumentó aún más la atención sobre los Yankees tras su llegada al equipo.

Aunque históricamente los Yankees dominan la serie particular, los Mets han protagonizado victorias memorables que mantienen viva la rivalidad. Hasta 2026, ambos equipos se han enfrentado más de 150 veces desde el inicio del juego interliga.

Más allá de los resultados, la Subway Series representa algo único en el deporte: dos identidades completamente distintas coexistiendo en una misma ciudad. Para muchos fanáticos neoyorquinos, estos juegos no son solo béisbol. Son orgullo de barrio, historia familiar y una batalla anual por el control simbólico de Nueva York.