Extrabajadores de Spirit Airlines presentaron una demanda colectiva contra la aerolínea por presunto impago de salarios y beneficios tras el cierre de operaciones de la compañía.

La querella fue presentada en la Corte federal de Bancarrota del Distrito Sur de Nueva York. Aunque la firmaron seis exempleados, busca representar a unos 17.000 trabajadores afectados por el cese de la aerolínea.

Los demandantes afirman que no recibieron sus últimos cheques de pago, dinero por vacaciones acumuladas ni compensación por tiempo de enfermedad no utilizado.

Además, acusan a Spirit de violar la ley WARN, que exige a ciertas empresas avisar con 60 días de anticipación antes de despidos masivos o cierres. Según la demanda, los empleados se enteraron apenas horas antes de que el 2 de mayo sería su último día.

El cierre de Spirit ocurrió después de meses de problemas financieros. La aerolínea, con sede en Florida, se había declarado en bancarrota en agosto de 2025, tras una primera protección solicitada en noviembre de 2024.

AP reportó que un juez autorizó a Spirit a comenzar la liquidación de sus activos. El plan incluye vender aviones, motores, repuestos, puertas y otros bienes para pagar a acreedores. (newsday.com)

La compañía dijo que el cierre se debió al fuerte aumento de los precios del combustible, en medio de la guerra en Irán, y a la falta de liquidez para seguir operando.

Antes de suspender operaciones, Spirit transportó a más de 32 millones de pasajeros en 2025. Era una de las principales aerolíneas de bajo costo en Estados Unidos y ofrecía rutas al Caribe y Latinoamérica.

La demanda abre un nuevo frente en la caída de la compañía. Para los exempleados, el problema no es solo la pérdida repentina de trabajo. También reclaman pagos finales, beneficios acumulados y una explicación sobre por qué no fueron avisados con más tiempo.

Ahora, el tribunal de bancarrota deberá evaluar si Spirit cumplió con sus obligaciones laborales durante el cierre. También deberá determinar si la demanda puede avanzar como acción colectiva para cubrir a otros trabajadores en la misma situación.