La huelga del Long Island Rail Road entró este lunes en su tercer día y comenzó a sentirse con más fuerza entre los pasajeros que dependen del tren para llegar a sus trabajos en Nueva York.

El paro afecta a más de 250.000 usuarios diarios, según AP, y mantiene suspendido el servicio del sistema ferroviario de cercanías más transitado de Estados Unidos. La huelga comenzó el sábado, después de que la MTA y cinco sindicatos no lograran cerrar un nuevo contrato laboral.

Las negociaciones se reanudan este lunes bajo la mediación de la Junta Nacional de Mediación. Aunque no había acuerdo al inicio de la jornada, funcionarios y representantes vinculados al proceso hablaron de avances y de un “cauto optimismo”.

El reclamo salarial

Los trabajadores reclaman aumentos que respondan al alto costo de vida en Nueva York y Long Island. Los sindicatos sostienen que sus salarios no han seguido el ritmo de la inflación y que llevan años sin un ajuste suficiente.

El principal punto de conflicto está en el último año del contrato. Según reportes locales, ambas partes habían avanzado en los primeros tres años, pero siguen divididas sobre el aumento de 2026. La MTA ha ofrecido un alza menor y un pago único, mientras los sindicatos piden un incremento más alto y permanente.

La huelga es la primera del LIRR desde 1994. Involucra a unos 3.500 trabajadores, incluidos ingenieros, maquinistas, señalistas y otros empleados esenciales para operar el sistema.

Caos para pasajeros

La MTA pidió a los trabajadores no esenciales que trabajen desde casa si pueden. Para quienes no tienen esa opción, activó un plan de contingencia con autobuses lanzadera desde puntos de Long Island hacia conexiones con el metro en Queens.

La gobernadora Kathy Hochul también pidió flexibilidad a empleadores y advirtió que la huelga puede afectar la economía regional. El fin de semana, Hochul y Trump intercambiaron críticas sobre la responsabilidad del paro, mientras los pasajeros quedaban atrapados en medio del conflicto.

El impacto es especialmente fuerte para maestros, trabajadores de salud, empleados de servicios y personas que no pueden hacer teletrabajo. Muchos enfrentan viajes más largos, carreteras congestionadas y pocas alternativas directas hacia Manhattan.

Negociaciones bajo presión

La MTA sostiene que aceptar las demandas sindicales podría aumentar la presión financiera sobre la agencia y abrir la puerta a nuevas subidas de tarifas. Los sindicatos responden que sus trabajadores sostienen un sistema vital y merecen salarios acordes con el costo de vivir en la región.

La disputa ya había sido pospuesta dos veces durante el último año, después de la intervención de comités federales. Ahora, con el servicio detenido, la presión es mucho mayor.

El desenlace dependerá de las conversaciones de este lunes. Por ahora, el mensaje para los pasajeros es claro: evitar viajes no esenciales, trabajar desde casa cuando sea posible y prepararse para demoras si el paro continúa.

La huelga del LIRR no es solo un conflicto laboral. Es una prueba para una región que depende del tren para funcionar todos los días.