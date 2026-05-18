Kim Kardashian reclamó un euro simbólico por los daños sufridos durante el robo armado que vivió en París en 2016, cuando un grupo de ladrones le sustrajo joyas valoradas en unos nueve millones de euros.

La petición fue presentada por sus abogados durante una audiencia civil celebrada este lunes en la capital francesa. Kardashian no estuvo presente. Tampoco asistieron los cuatro acusados implicados en esta fase del proceso.

El reclamo simbólico va en línea con la postura que la celebridad ya había expresado tras el juicio penal. Entonces dijo estar agradecida con la justicia francesa y aseguró que quería cerrar uno de los episodios más traumáticos de su vida.

El asalto ocurrió la madrugada del 3 de octubre de 2016, durante la Semana de la Moda de París. Dos hombres enmascarados entraron al apartamento de lujo donde se alojaba Kardashian. La amenazaron con una pistola, la ataron y la amordazaron antes de llevarse varias joyas.

Durante el juicio penal, Kardashian declaró que pensó que la iban a violar y asesinar. También contó que el episodio le dejó un trauma profundo y que desde entonces necesita seguridad privada para poder sentirse tranquila.

El 25 de mayo de 2025, un tribunal francés condenó a varios implicados en el caso. Las penas fueron consideradas moderadas por la edad avanzada y el estado de salud de algunos acusados. Aoumar Aït Khedache, señalado como cerebro del grupo, evitó volver a prisión pese a recibir una condena de cárcel, debido al tiempo ya cumplido y a su situación médica.

Del botín solo se recuperó un collar que los ladrones perdieron durante la fuga. El resto de las joyas nunca apareció, incluido el anillo que Kanye West le había regalado a Kardashian, valorado en varios millones de dólares.

La audiencia civil también incluyó otros reclamos. La estilista que estaba en el apartamento pidió una compensación simbólica. En cambio, el recepcionista del edificio reclamó 550.000 euros al asegurar que sufrió estrés postraumático y que su carrera quedó afectada.

El establecimiento donde se alojaba Kardashian solicitó 100.000 euros, al considerar que el robo dañó su imagen.

La sentencia civil está prevista para el 15 de septiembre. Para Kardashian, el euro simbólico no busca recuperar el valor de las joyas. Busca dejar constancia del daño sufrido y cerrar, al menos en los tribunales, una noche que cambió su vida pública y privada.