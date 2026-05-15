Dua Lipa convertirá sus conciertos en Ciudad de México en una película y un álbum en vivo. La cantante británica anunció “Dua Lipa (Live From Mexico)”, un proyecto grabado durante las tres presentaciones que ofreció en el Estadio GNP Seguros como parte de su gira “Radical Optimism”.

El largometraje se estrenará el 21 de mayo en su canal oficial de YouTube. Un día después, el 22 de mayo, el álbum en vivo llegará a plataformas de streaming a través de Warner Records. Las copias físicas ya pueden reservarse y comenzarán a enviarse el 5 de junio.

La artista también publicó un adelanto del filme, con imágenes de algunos de los momentos más importantes de su paso por México. En el tráiler, Lipa describe la gira como “la experiencia más hermosa y gratificante” de su carrera hasta ahora.

Un cierre especial en Ciudad de México

Los conciertos en México formaron parte del cierre mundial del “Radical Optimism Tour”. La gira recorrió cinco continentes y acumuló más de 1,75 millones de boletos vendidos, según la información difundida por su equipo.

Durante su paso por México, Dua Lipa reforzó su conexión con el público local. Una de las sorpresas más comentadas fue su interpretación de “Oye Mi Amor” junto a Fher Olvera, vocalista de Maná. También cantó clásicos en español, entre ellos “Bésame mucho”.

Ese tipo de momentos ayudó a que sus presentaciones mexicanas se sintieran distintas al resto de la gira. No fueron solo conciertos de cierre. También funcionaron como una celebración de la relación que la artista ha construido con sus fans latinoamericanos.

Un registro para los fans

“Dua Lipa (Live From Mexico)” busca capturar la energía de esos tres conciertos y llevarla a quienes no pudieron asistir. El lanzamiento incluirá la película completa y un álbum con versiones en vivo de su repertorio.

El proyecto llega en una etapa de fuerte actividad para la cantante, que también enfrenta atención mediática por una demanda contra Samsung relacionada con el uso de su imagen en cajas de televisores.

Aun así, este anuncio devuelve el foco a la música. Con este lanzamiento, Dua Lipa cierra la era “Radical Optimism” con una producción pensada para mostrar el peso de México dentro de su gira global.

Para sus seguidores, el estreno será una forma de revivir una serie de conciertos que ya quedó marcada por colaboraciones, canciones en español y una conexión muy visible entre la artista y el público mexicano.