Una dieta basada en plantas puede ser una aliada importante para cuidar la salud cerebral, incluso cuando se adopta en etapas más avanzadas de la vida. Un nuevo estudio sugiere que una dieta basada en plantas de buena calidad, rica en cereales integrales, verduras, frutas, legumbres y otros alimentos naturales, podría ayudar a reducir el riesgo de deterioro cognitivo en adultos que comienzan a mejorar su alimentación a finales de los 50 o durante los 60.

El hallazgo es relevante porque muchas personas creen que los cambios saludables solo funcionan si se hacen desde la juventud. Sin embargo, la evidencia apunta a que nunca es demasiado tarde para mejorar la calidad de la dieta. El cerebro sigue respondiendo a los hábitos diarios, y la alimentación puede influir en factores relacionados con la memoria, la circulación, la inflamación y el metabolismo.

La clave está en la calidad de los alimentos vegetales. No es lo mismo comer frutas, verduras, frijoles, avena, arroz integral, nueces y semillas, que seguir una dieta llena de productos ultraprocesados solo porque tienen origen vegetal. Papas fritas, bebidas azucaradas, postres, panes refinados y snacks industriales pueden formar parte de una alimentación “vegetal”, pero no necesariamente saludable.

Según el estudio, las personas que consumían más alimentos vegetales poco saludables presentaban un aumento en el riesgo de desarrollar demencia. Esto refuerza un mensaje importante: no basta con eliminar o reducir productos de origen animal si la dieta se llena de opciones refinadas, altas en azúcar, sodio o grasas de baja calidad.

Una dieta basada en plantas bien planificada también se ha asociado en investigaciones previas con menor riesgo de diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular y problemas metabólicos como presión arterial alta. Estos beneficios son importantes para el cerebro, porque la salud vascular y metabólica influye directamente en el riesgo de deterioro cognitivo con el paso de los años.

Para muchas familias hispanas, este cambio no tiene que sentirse extraño ni costoso. Platos tradicionales pueden adaptarse fácilmente con más frijoles, lentejas, vegetales, aguacate, frutas frescas, granos integrales y menos frituras o carnes procesadas. Pequeños ajustes sostenidos suelen ser más realistas que dietas extremas.

Una dieta basada en plantas no garantiza por sí sola la prevención de la demencia, pero puede formar parte de un estilo de vida protector junto con actividad física, buen sueño, control médico y vida social activa. Cuidar lo que se pone en el plato sigue siendo una decisión diaria con impacto más allá del peso: también puede ayudar a proteger la memoria y la independencia con los años.