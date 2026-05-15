Estados Unidos anunció la extradición desde Colombia de José Enrique Martínez Flores, alias “Chuqui”, señalado como presunto alto mando del Tren de Aragua.

El venezolano, de 24 años, fue trasladado a Houston, Texas, donde debe comparecer ante una corte federal. Había sido arrestado en Colombia el 31 de marzo de 2025, a petición de autoridades estadounidenses.

La Fiscalía del Distrito Sur de Texas lo acusa de conspirar para brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera. También enfrenta cargos por conspiración para distribuir más de cinco kilogramos de cocaína con destino a Estados Unidos.

Según el Departamento de Justicia, Martínez Flores formaba parte del círculo cercano de la cúpula del Tren de Aragua en Bogotá. Las autoridades sostienen que coordinaba actividades criminales como narcotráfico, extorsión, prostitución y asesinatos.

Washington designó al Tren de Aragua como organización terrorista extranjera en febrero de 2025. Desde entonces, el Gobierno estadounidense ha reforzado los operativos contra la banda, a la que acusa de financiar sus operaciones mediante tráfico de drogas y otros delitos.

El caso es significativo porque, según el Departamento de Justicia, marca la primera vez que un miembro del Tren de Aragua enfrenta cargos relacionados con terrorismo en Estados Unidos.

La acusación también incluye a otros presuntos líderes de la organización. Entre ellos está Giovanni Vicente Mosquera Serrano, alias “El Viejo”, quien figura en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI.

El director del FBI, Kash Patel, calificó el caso como histórico. Las autoridades estadounidenses ofrecieron recompensas de hasta cinco millones de dólares por información que ayude a capturar a otros presuntos cabecillas.

El Departamento de Justicia también destacó la cooperación de Colombia en la detención y extradición de Martínez Flores.

El proceso continuará ahora en una corte federal de Houston. Si es declarado culpable, el acusado podría enfrentar una condena severa por los cargos de terrorismo y narcotráfico internacional.