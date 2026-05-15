Lady Gaga convirtió el cierre de su era “MAYHEM” en un ritual oscuro. La artista estrenó “Apple Music Live: MAYHEM Requiem”, un concierto documental grabado en The Wiltern, en Los Ángeles, donde reinterpreta su séptimo álbum de estudio con una estética fúnebre, teatral y experimental.

El proyecto funciona como una despedida simbólica de una etapa marcada por el pop-dance, la introspección y el desorden emocional. Si “MAYHEM” fue presentado como un regreso a la energía más bailable de Gaga, “Requiem” toma esas canciones y las lleva hacia un terreno más sombrío.

La presentación fue filmada el 14 de enero en un encuentro íntimo en la sala Wiltern. El especial se estrenó globalmente el 14 de mayo en Apple Music y también tuvo una proyección de una sola noche en cines AMC seleccionados de Estados Unidos.

Un descenso teatral

En “MAYHEM Requiem”, Gaga aparece vestida de luto, con el rostro cubierto por un velo y rodeada por columnas destruidas. La puesta en escena evoca una ceremonia funeraria, casi como una ópera gótica.

A diferencia de sus grandes giras, esta propuesta se aleja de las coreografías frenéticas. La artista se mueve entre sintetizadores, órgano de iglesia y una banda reducida. El resultado es más íntimo, pero no menos dramático.

Canciones como “Disease” y “Abracadabra” reciben nuevos arreglos, con influencias de electrónica oscura, metal industrial y pop experimental. El espectáculo no busca repetir la energía de estadio. Busca desmontarla.

El final de una era

El concepto de “Requiem” apunta a una despedida. Gaga parece enterrar el caos de “MAYHEM” para abrir espacio a otra etapa artística.

La frase promocional de esta era, “bailar o morir”, encuentra aquí su cierre más literal. Después de una gira marcada por el movimiento, el brillo y la catarsis colectiva, la cantante opta por un final más estático y ceremonial.

El tramo final del concierto transforma el luto en una imagen futurista, con Gaga usando un casco metálico mientras reinterpreta “Die With a Smile” con una atmósfera electrónica nocturna.

Gaga en modo ritual

“MAYHEM Requiem” confirma una de las fortalezas de Lady Gaga: su capacidad para convertir un disco en un universo visual completo. No se limita a cantar las canciones. Las reconstruye, las oscurece y las vuelve parte de una narrativa.

El especial también muestra a una artista menos interesada en complacer con fórmulas conocidas y más concentrada en cerrar una etapa bajo sus propios términos.

Tras la reverencia final, Gaga desaparece entre las sombras del teatro con un mensaje de despedida: descanse en paz.

No es el final de Lady Gaga. Es el funeral de una era. Y, como suele ocurrir con ella, hasta la despedida viene envuelta en espectáculo.