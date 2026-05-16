La relación entre el virus de Epstein-Barr y lupus ha sido observada durante años, pero nuevas investigaciones están ayudando a explicar con mayor claridad cómo un virus tan común podría participar en el desarrollo de una enfermedad autoinmune compleja. El hallazgo no significa que todas las personas que han tenido este virus desarrollarán lupus, pero sí aporta una pieza importante para entender por qué algunas podrían ser más vulnerables.

El virus de Epstein-Barr es muy frecuente y suele adquirirse en la infancia o adolescencia. En muchas personas pasa desapercibido, aunque también puede causar mononucleosis. Después de la infección inicial, el virus puede permanecer en el cuerpo de forma latente, especialmente dentro de ciertas células del sistema inmune.

El lupus eritematoso sistémico, por su parte, es una enfermedad autoinmune en la que el sistema de defensa ataca por error tejidos sanos del propio cuerpo. Puede afectar la piel, las articulaciones, los riñones, la sangre, el corazón, los pulmones o el cerebro, y sus síntomas varían mucho entre pacientes.

El nuevo interés científico en el virus de Epstein-Barr y lupus se centra en las células B, un tipo de célula inmune encargada de producir anticuerpos. Investigadores han observado que, en algunas personas con lupus, el virus puede infectar células B autorreactivas, es decir, células con capacidad de reaccionar contra componentes del propio cuerpo. En lugar de permanecer bajo control, estas células pueden ser reprogramadas de manera anormal y contribuir a una respuesta inmune equivocada.

Ese proceso podría ayudar a explicar por qué el virus, aunque es tan común, no provoca lupus en la mayoría de la población. La clave no estaría solo en haber tenido la infección, sino en cómo el virus interactúa con un sistema inmune predispuesto. Factores genéticos, hormonales, ambientales y otros elementos todavía pueden influir en el riesgo individual.

Este avance también abre nuevas posibilidades para la medicina. Comprender mejor el papel del virus de Epstein-Barr y lupus podría ayudar en el futuro a desarrollar herramientas de diagnóstico más tempranas o tratamientos dirigidos a células específicas del sistema inmune. Sin embargo, todavía se necesita más investigación antes de convertir estos hallazgos en recomendaciones clínicas generales.

Para los pacientes, el mensaje debe ser prudente. Tener antecedentes de Epstein-Barr no significa que una persona esté destinada a desarrollar lupus. Pero si hay síntomas persistentes como dolor articular, fatiga intensa, erupciones en la piel, fiebre inexplicable o inflamación, lo recomendable es consultar con un médico.

La ciencia avanza hacia una visión más precisa del lupus. Cada nuevo hallazgo permite entender mejor una enfermedad que durante mucho tiempo ha sido difícil de explicar, diagnosticar y tratar.