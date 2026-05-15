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Shakira celebra su regreso al Mundial con “Dai Dai” y el show histórico de la final

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De izquierda a derecha el exfutbolista brasileño Kaká, el cofundador y director ejecutivo de Global Citizen, Hugh Evans, la cantante colombiana Shakira y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. EFE/EPA/SARAH YENESEL

Shakira volverá a estar en el centro musical de un Mundial. La cantante colombiana actuará junto a Madonna y BTS en el descanso de la final de la Copa del Mundo 2026, que se disputará el 19 de julio en el estadio de Nueva York Nueva Jersey.

La FIFA anunció que será el primer espectáculo de medio tiempo en la historia de una final mundialista. Para Shakira, el momento tiene un valor especial. En entrevista con EFE, la artista dijo que siempre ha tenido “una conexión indudable con el fútbol y con los Mundiales”.

“Ya este va a ser mi cuarto Mundial”, afirmó la barranquillera. También señaló que esta edición se siente distinta porque busca dejar un legado para niños en situación vulnerable y sin acceso a educación de calidad.

Un cuarto Mundial para Shakira

El recorrido de Shakira con la Copa del Mundo ya forma parte de su historia musical. En 2010, “Waka Waka” se convirtió en uno de los himnos más recordados del Mundial de Sudáfrica. Luego, en Brasil 2014, volvió a la escena mundialista con “La La La”.

Ahora, la artista suma otra etapa con “Dai Dai”, canción oficial del Mundial 2026. El tema fue lanzado junto a Burna Boy y sus beneficios apoyarán el fondo educativo de FIFA y Global Citizen.

Shakira dijo a EFE que “Waka Waka” sigue siendo una de sus canciones más entrañables. También reconoció que esos temas ya son parte de su legado musical.

Madonna, BTS y un show sin precedentes

La final del Mundial 2026 tendrá un formato inédito. A diferencia de Catar 2022, donde el espectáculo musical formó parte de la ceremonia de clausura antes del partido, esta vez habrá un show durante el medio tiempo.

El cantante de Coldplay, Chris Martin, fue el encargado de curar la presentación a través de Global Citizen. La propuesta busca combinar cultura pop estadounidense, música latina y el fenómeno global del K-pop.

El evento también tendrá un propósito social. La FIFA Global Citizen Education Fund busca recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso a educación de calidad y oportunidades vinculadas al fútbol para niños en todo el mundo.

Un Mundial con acento global

La Copa del Mundo 2026 se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Para Shakira, esa dimensión continental refuerza el carácter especial del torneo.

Su participación también confirma el peso de la música latina en los grandes escenarios globales. La colombiana no solo cantará en la final. También forma parte de la banda sonora del torneo con “Dai Dai”.

Con este regreso, Shakira suma otro capítulo a una relación que empezó hace años y que el público mundial asocia de inmediato con fútbol, baile y celebración.

El Mundial 2026 tendrá muchas estrellas en la cancha. Pero en la final, antes de que se defina el campeón, también habrá una escena histórica fuera del juego: Shakira, Madonna y BTS unidos en un espectáculo pensado para mezclar música, cultura y una causa social.

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