Julieta Venegas acaba de abrir una puerta distinta en su carrera. La cantante mexicana publicó “Norteña. Memorias del comienzo”, su primer libro, y lanzó también un disco homónimo en el que vuelve a Tijuana, la ciudad donde creció y donde empezó a formarse su mirada artística.

En entrevista con EFE, Venegas admitió que escribir este libro fue un reto más largo y riguroso que componer canciones. Aunque ya había escrito diarios y ensayos, nunca había sostenido una historia durante tanto tiempo.

La artista explicó que la idea de escribir memorias iba y venía, pero no lograba mantenerla. Todo cambió mientras trabajaba en “Tiempos Dorados” con David Aguilar. Esa canción le despertó imágenes de infancia y le permitió encontrar el centro del proyecto.

Tijuana, familia y frontera

Venegas insiste en que “Norteña” no es una autobiografía tradicional. Más bien, es un recorrido por sus primeros años, su familia, la música y la sensación de crecer en una ciudad fronteriza.

Tijuana aparece como un lugar complejo, muchas veces reducido por titulares, series o películas a migración y violencia. Pero para Venegas también fue casa, infancia, piano, familia y descubrimiento.

La autora busca mostrar otra capa de esa ciudad. “Ahí también hay gente como yo: creciendo y criándose”, dijo a EFE.

El libro también repasa su mudanza a Ciudad de México en los años noventa. Allí se acercó a músicos como Café Tacvba y al productor Gustavo Santaolalla. También dio pasos en el cine antes de consolidarse con su disco debut, “Aquí”, en 1997.

Sentirse al margen

Una de las ideas más fuertes del proyecto es la sensación de no pertenecer del todo. Venegas contó que, incluso viviendo en Ciudad de México o en Argentina, nunca sintió completamente que era “de ahí”.

Esa experiencia la conectó con un malestar más amplio en América Latina: vivir entre incertidumbre, desplazamientos y cambios constantes.

“Norteña” también funciona como una forma de mirar hacia atrás sin caer en nostalgia fácil. La cantante dice que no se considera una persona nostálgica, pero sí alguien interesada en la memoria.

El disco que acompaña al libro

El proyecto tiene dos partes. El libro trabaja desde la memoria escrita. El disco, en cambio, vuelve a sus raíces musicales con 12 canciones y colaboraciones con artistas como Natalia Lafourcade, Yahritza y Su Esencia, Bronco y otros nombres ligados al regional mexicano.

En canciones como “La línea”, junto a Yahritza y Su Esencia, Venegas aborda la separación familiar causada por la migración y las deportaciones. En “Tengo que contarte”, junto a Natalia Lafourcade, convierte una conversación entre amigas en una ranchera íntima.

Con “Norteña”, Julieta Venegas no solo revisa su pasado. Lo ordena, lo canta y lo escribe. El resultado es un proyecto doble sobre origen, frontera, familia y búsqueda personal.

Después de tantos años narrando emociones en canciones, Venegas ahora demuestra que su memoria también podía convertirse en literatura. Y que Tijuana, lejos de ser solo un escenario, sigue siendo una raíz viva en su obra.