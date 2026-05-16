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Amazon MGM inicia la búsqueda del nuevo James Bond para abrir la era posterior a Daniel Craig

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Fotografía de archivo. EFE/EPA/NEIL HALL

La búsqueda del próximo James Bond ya está en marcha. Amazon MGM Studios confirmó que inició el proceso para elegir al actor que tomará el relevo de Daniel Craig, quien interpretó al agente 007 en cinco películas entre 2006 y 2021.

La compañía informó que Nina Gold estará a cargo del casting. Gold es una de las directoras de reparto más reconocidas de la industria, con trabajos en producciones como “The Crown”, “Game of Thrones”, “Star Wars”, “Les Misérables”, “The Martian” y “Conclave”.

Amazon MGM evitó dar detalles sobre nombres concretos. “No tenemos previsto comentar detalles específicos durante el proceso de selección”, indicó el estudio, aunque adelantó que compartirá noticias con los fans cuando llegue el momento adecuado.

Una nueva etapa para 007

La próxima película marcará el inicio de una nueva era para la franquicia. Daniel Craig se despidió del personaje con “Sin tiempo para morir”, estrenada en 2021, después de una etapa que llevó a Bond hacia un tono más físico, oscuro y emocional.

El nuevo filme será dirigido por Denis Villeneuve, responsable de “Dune”, “Arrival” y “Sicario”. El guion estará a cargo de Steven Knight, creador de “Peaky Blinders”. Amy Pascal y David Heyman producirán la película, mientras Tanya Lapointe será productora ejecutiva.

Ese equipo creativo ya genera expectativa. Villeneuve es conocido por construir mundos visuales ambiciosos y tensos, mientras Knight suele trabajar personajes con conflictos internos fuertes. La combinación puede definir un Bond distinto, sin romper por completo con el ADN del personaje.

Los nombres que suenan

Aunque no hay decisión oficial, varios nombres circulan entre fans y medios especializados. Variety ha mencionado a Jacob Elordi, Callum Turner y Aaron Taylor-Johnson como actores en la conversación.

Otros reportes también han incluido a Harris Dickinson y Tom Holland entre los nombres discutidos por la prensa y las casas de apuestas. Sin embargo, Amazon MGM no ha confirmado candidatos ni favoritos.

La elección no será menor. James Bond es uno de los papeles más codiciados del cine británico y también uno de los más vigilados por el público. Cada actor que lo ha interpretado dejó una versión distinta del personaje.

Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig marcaron etapas muy diferentes de la saga. Ahora, el nuevo actor tendrá que cargar con esa historia y, al mismo tiempo, justificar una nueva dirección.

Expectativa entre los fans

La franquicia entra en esta etapa bajo el control creativo de Amazon MGM, después de décadas marcadas por la familia Broccoli. Ese cambio aumenta la atención sobre el rumbo que tomará la saga.

Por ahora, el estudio apuesta por el silencio. No hay fecha de estreno confirmada ni anuncio de reparto. Lo único claro es que el proceso formal ya comenzó.

El próximo James Bond no solo deberá ponerse el traje. Tendrá que convencer a una audiencia que conoce cada gesto, cada frase y cada versión del espía creado por Ian Fleming.

La espera ya empezó. Y, como siempre ocurre con 007, el misterio también forma parte del espectáculo.

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