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Japón abrirá el primer aeropuerto Pokémon para impulsar el turismo en Noto

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TOKIO, 15/05/2026.- El primer aeropuerto con temática de Pokémon abrirá en julio sus puertas en la península nipona de Noto, con la intención de impulsar el turismo en una región que busca recuperarse tras el terremoto de 2024, que dejó más de 200 muertos y numerosos daños. Renombrado como Aeropuerto Noto Satoyama Pokémon With You, ha sido decorado para "recuperar" las cifras de visitantes anteriores al seísmo, si bien no tienen una cifra objetivo en mente, explicó este viernes a EFE una portavoz de la prefectura de Ishikawa. / Gobierno de la pefectura deIshikawa -

Japón abrirá en julio el primer aeropuerto con temática oficial de Pokémon, una apuesta turística pensada para ayudar a la recuperación de la península de Noto tras el terremoto de 2024.

El actual Aeropuerto de Noto Satoyama, ubicado en la prefectura de Ishikawa, será renombrado como Noto Satoyama Pokémon With You Airport. La apertura está prevista para el 7 de julio y la iniciativa se mantendrá hasta finales de septiembre de 2029.

La región aún busca recuperar el flujo de visitantes que tenía antes del desastre natural. El terremoto del 1 de enero de 2024 dejó más de 200 muertos y graves daños en Ishikawa, una zona que todavía trabaja en su reconstrucción.

Pikachu y más de cien Pokémon voladores

La terminal tendrá decoraciones especiales inspiradas en el universo Pokémon. En la sala principal flotará un globo con forma de Pikachu sobre un avión, rodeado por más de cien Pokémon de tipo Volador.

El vestíbulo de llegada evocará la naturaleza de Noto. Allí habrá figuras tridimensionales de Pikachu, Plusle y Minun, pensadas para recibir a los viajeros y crear una experiencia fotográfica desde el primer momento.

El aeropuerto también contará con un restaurante con platos temáticos y una tienda con productos originales, como camisetas, llaveros y otros artículos exclusivos.

Turismo más allá de la terminal

La estrategia no se quedará dentro del aeropuerto. Dos autobuses con decoración de Pokémon circularán por Ishikawa. Uno conectará Kanazawa con Wajima, mientras otro llevará a los visitantes desde la terminal hacia puntos turísticos de la península.

Ese recorrido incluirá una instalación de baño de pies con temática Pokémon en Wakura Onsen, en la ciudad de Nanao, y el monumento “Sylveon with Love”, en Suzu.

El objetivo es que los fans no solo lleguen al aeropuerto, sino que recorran la región y ayuden a reactivar hoteles, restaurantes, comercios y atracciones locales.

Una región que busca volver a despegar

Antes del terremoto, entre julio de 2022 y junio de 2023, el aeropuerto registró más de 121.000 pasajeros. En el año del desastre, la cifra cayó a poco más de 81.000. Según datos entregados a EFE, el tráfico se ha recuperado parcialmente, con más de 97.000 pasajeros en el periodo más reciente.

Actualmente, solo ANA opera vuelos regulares en el aeropuerto, con dos conexiones diarias entre Noto y Haneda, en Tokio.

La alianza con Pokémon busca cambiar esa dinámica. Para las autoridades regionales, el proyecto puede atraer familias, fanáticos de la franquicia y viajeros interesados en apoyar la recuperación de Noto.

Más que una decoración llamativa, el aeropuerto Pokémon será una herramienta de promoción para una zona que necesita visitantes. Y si Pikachu ayuda a que más turistas vuelvan a Noto, la estrategia ya tendrá algo de esa magia que Japón sabe convertir en experiencia turística.

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