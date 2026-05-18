El ejercicio vigoroso está ganando atención entre investigadores y médicos porque podría ofrecer beneficios importantes para la salud, incluso cuando se realiza en pequeñas cantidades. Durante años, el mensaje principal fue claro: moverse más y sentarse menos. Esa recomendación sigue siendo válida, pero la ciencia está afinando el consejo. No todo movimiento tiene el mismo impacto, y la intensidad puede marcar una diferencia.

Un estudio publicado en la revista European Heart Journal encontró que breves períodos de actividad vigorosa podrían estar asociados con un menor riesgo de varias enfermedades crónicas, entre ellas diabetes tipo 2, demencia y enfermedad del hígado graso. Esto no significa que el ejercicio sea una garantía contra estas condiciones, pero sí refuerza la idea de que aumentar la intensidad del movimiento puede aportar ventajas adicionales dentro de una rutina saludable.

El ejercicio vigoroso se define, en términos generales, como aquel que eleva de forma notable la frecuencia cardíaca y la respiración. Correr, nadar, andar en bicicleta a buen ritmo, subir escaleras rápido o hacer entrenamientos de intervalos pueden entrar en esta categoría. Sin embargo, la intensidad no se mide igual para todos. Para una persona con poca condición física, caminar rápido o subir una pendiente puede ser suficiente para sentir un esfuerzo vigoroso. Para alguien más entrenado, quizá se necesite correr o pedalear con más fuerza.

Esa diferencia es importante porque permite adaptar la actividad a la realidad de cada persona. No se trata de copiar rutinas extremas ni de forzar el cuerpo de golpe. La clave está en progresar con prudencia. Pequeños momentos de más esfuerzo durante el día, como acelerar el paso, subir escaleras o cargar bolsas con cuidado, pueden ayudar a romper el sedentarismo y mejorar la respuesta cardiovascular.

También conviene recordar que la actividad moderada sigue siendo valiosa. Caminar, bailar, hacer jardinería o moverse con regularidad continúa siendo mejor que permanecer sentado durante horas. El ejercicio vigoroso puede ser una herramienta adicional, no una obligación para todos ni una excusa para desestimar otras formas de movimiento.

Las personas con enfermedades cardíacas, dolor persistente, problemas respiratorios, diabetes no controlada o dudas sobre su condición física deben consultar con un profesional de salud antes de aumentar la intensidad. Escuchar al cuerpo sigue siendo esencial.

Moverse más sigue siendo una de las decisiones más importantes para cuidar la salud. Pero ahora el mensaje es más preciso: cuando sea seguro y posible, agregar algunos momentos de ejercicio vigoroso puede ser una forma práctica de darle al cuerpo un impulso extra.