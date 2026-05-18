Antonio Banderas salió al paso de las informaciones que apuntaban a problemas económicos en el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga y negó de forma tajante estar arruinado.

El actor malagueño difundió un comunicado en redes sociales en el que rechazó la idea de una supuesta “ruina” vinculada al proyecto teatral que impulsó en su ciudad. “No, amigos míos, no estoy arruinado, estoy a tope”, escribió.

Banderas explicó que el objetivo del Teatro del Soho no es ganar dinero, sino crear producciones ambiciosas y buscar excelencia artística. También aseguró que puede asumir sin problema los déficits que generan esos proyectos.

“Si hubiese querido ganar dinero habría sido muy fácil”, señaló el actor. En cambio, dijo que prefirió apostar por producciones grandes, capaces de dar trabajo a cientos de personas y de ofrecer al público espectáculos de alto nivel.

El intérprete también aclaró que el Teatro del Soho CaixaBank funciona como una empresa privada sin ánimo de lucro. Según Banderas, el proyecto opera casi como un teatro público, pero sin recibir subvenciones estatales.

“El proyecto no recibe subvenciones de dinero público y no lo hará mientras yo esté vivo”, afirmó en su comunicado.

La respuesta llega después de publicaciones que señalaron pérdidas económicas en el teatro. Banderas no negó que el modelo implique déficits, pero cuestionó que eso se presente como una crisis personal o una quiebra.

Para el actor, esas pérdidas forman parte de una decisión consciente: sostener un espacio cultural de alta calidad en Málaga, aunque no funcione como un negocio tradicional.

También agradeció a los patrocinadores que apoyan el proyecto y recordó que el año pasado, incluyendo una producción que llegó a Madrid, el Teatro del Soho reunió a casi 200.000 espectadores.

Banderas aseguró que seguirá adelante con la misma filosofía. “Hemos logrado romper moldes en estos años y lo vamos a seguir haciendo”, expresó.

El comunicado terminó con el mismo tono firme con el que empezó. Lejos de mostrarse derrotado, el actor defendió su proyecto como una apuesta personal por el teatro, por Málaga y por una forma de producción cultural que no mide su valor solo por el balance financiero.