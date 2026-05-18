El petróleo intermedio de Texas bajó este lunes a 103,01 dólares el barril, pese a las nuevas amenazas del presidente Donald Trump contra Irán y la falta de avances para reabrir el estrecho de Ormuz.

A las 09:00 hora local, los contratos de futuros del WTI para junio caían 2,29%, con una pérdida de 2,41 dólares respecto al cierre anterior. El retroceso llegó después de una semana de fuertes movimientos en el mercado energético.

El crudo sigue bajo presión por la guerra en Irán y por el bloqueo del estrecho de Ormuz, una ruta clave para el transporte mundial de petróleo. Aunque los precios bajaron al inicio de la jornada, los analistas advierten que la tensión geopolítica mantiene al mercado en alerta.

Trump volvió a presionar a Teherán durante el fin de semana. En Truth Social escribió que “el reloj avanza” y advirtió a Irán que debía moverse “rápido” para alcanzar un acuerdo.

El mandatario extendió de forma indefinida el alto el fuego, pero condicionó su duración al avance de las negociaciones. Según dijo, espera que Irán presente una propuesta y que las conversaciones concluyan, sin importar el resultado.

El regreso de Trump de China no trajo señales claras de una salida al conflicto. Aunque el presidente estadounidense y Xi Jinping mostraron cierta sintonía sobre Irán, no se anunciaron avances concretos.

El analista Tom Essaye, de Sevens Report, señaló que el optimismo sobre una posible solución tras la cumbre con Xi resultó infundado. Según su informe, las tensiones siguieron altas durante el fin de semana y el WTI acumuló una subida de 11,89% en la semana.

La Agencia Internacional de la Energía también elevó el tono de advertencia. Su director ejecutivo, Fatih Birol, dijo que el colchón de reservas comerciales acumulado antes de la guerra podría agotarse en cuestión de semanas si la interrupción continúa.

La AIE ha señalado que los inventarios globales están cayendo a un ritmo acelerado por la pérdida de suministro vinculada al cierre de Ormuz. Esa situación mantiene el riesgo de nuevos aumentos, especialmente si el conflicto se prolonga.

Por ahora, el precio del WTI bajó, pero el alivio puede ser temporal. El mercado sigue atado a tres factores: la guerra, la reapertura del estrecho de Ormuz y la posibilidad de que Washington y Teherán logren un acuerdo real.