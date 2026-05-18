Na Hong-Jin llevó al Festival de Cannes una de las películas más comentadas de la competición oficial. Con “Hope”, el director surcoreano mezcló acción, ciencia ficción, humor y terror en una historia que hizo reír, aplaudir y discutir al público.

La película se desarrolla en un pequeño pueblo cercano a la frontera con Corea del Norte. Allí, una serie de destrozos despierta el miedo de los habitantes, que no saben si enfrentan a un animal, una amenaza humana o algo mucho más extraño.

El relato empieza con tono de thriller, pero pronto cambia de forma. Na pasa de la tensión rural a la comedia absurda, y luego a la ciencia ficción con criaturas extraterrestres. Esa mezcla de géneros fue una de las razones por las que la proyección generó tanta conversación en Cannes.

El elenco está encabezado por Hwang Jung-min, Zo In-sung y Hoyeon, quien debuta en el cine tras su éxito internacional en “El juego del calamar”. También participan Michael Fassbender, Alicia Vikander, Taylor Russell y Cameron Britton.

Fassbender y Vikander interpretan alienígenas, un detalle que llamó mucho la atención desde antes del estreno. Según Deadline, Vikander aceptó el proyecto tras quedar impresionada por “The Wailing”, la película anterior de Na. Fassbender resumió su decisión con humor: “Alicia me dijo que lo hiciera”.

La pareja tuvo que aprender un idioma inventado para sus papeles. Dos lingüistas lo desarrollaron con base en el mongol antiguo, según explicó el equipo durante la presentación.

Na reconoció que quería trabajar con Fassbender y destacó la entrega de todo el elenco. Para el director, la película refleja ansiedades contemporáneas: guerras, desigualdad social, miedo colectivo y preguntas sobre lo desconocido.

Aunque algunos críticos dudan de sus opciones reales para ganar la Palma de Oro, la mayoría coincide en algo: “Hope” funciona como entretenimiento grande, raro y muy consciente de su propio exceso.

La película también confirma el regreso de Na Hong-Jin al primer plano internacional. Es su primer largometraje desde “The Wailing”, estrenada en 2016, y llega con una ambición enorme. Según The Korea Herald, se trata de una de las producciones coreanas más costosas hasta ahora.

El director dejó abierta la puerta a una continuación. Durante la presentación, admitió que ya existe un guion para una posible secuela, aunque defendió que la película actual tiene una conclusión suficiente.

“Hope” no parece diseñada para pasar inadvertida. Es extraña, ruidosa, cambiante y deliberadamente excesiva. En Cannes, eso puede dividir opiniones. Pero también puede convertir una película en conversación obligada.