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Dos asteroides pasarán cerca de la Tierra sin representar peligro

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Imagen de archivo de la estela de vapor dejada por un meteorito caído en la región rusa de Cheliábinsk, el viernes 15 de febrero de 2013. EFE/Vyacheslav Nikulin

Dos asteroides de tamaño similar al meteorito que cayó en Cheliábinsk, Rusia, en 2013 pasarán cerca de la Tierra este lunes, aunque sin representar peligro para el planeta.

Los objetos fueron identificados como 2026 JH2 y 2026 KB. Ambos fueron descubiertos pocos días antes de su acercamiento, lo que volvió a llamar la atención sobre la necesidad de vigilar cuerpos celestes pequeños que pueden aparecer con poco margen de anticipación.

Según el panel de seguimiento de asteroides de NASA/JPL, 2026 JH2 pasará a unas 56.900 millas de la Tierra, cerca de 91.500 kilómetros. Esa distancia es mucho menor que la que separa a la Tierra de la Luna, pero sigue siendo segura. 2026 KB pasará más lejos, a unas 144.000 millas, unos 231.700 kilómetros.

Un acercamiento llamativo, pero seguro

El asteroide 2026 JH2 es el que más atención ha generado por su cercanía. Live Science reporta que fue descubierto el 10 de mayo por el observatorio Mount Lemmon, en Arizona, y que mide entre 15 y 35 metros de diámetro.

Ese rango lo coloca en una categoría comparable al meteorito de Cheliábinsk, que explotó sobre Rusia el 15 de febrero de 2013. Aquel evento dejó más de mil personas heridas, principalmente por vidrios rotos tras la onda expansiva.

La comparación, sin embargo, no debe leerse como una alerta. En este caso, los cálculos orbitales indican que los dos asteroides pasarán de largo.

Descubiertos con pocos días de margen

El Laboratorio de Astronomía Solar de la Academia de Ciencias de Rusia señaló que ambos cuerpos fueron detectados poco antes del acercamiento. 2026 JH2 fue descubierto el 10 de mayo y 2026 KB el 13 de mayo, según el reporte citado.

Ese punto es importante. Los asteroides de menor tamaño pueden ser difíciles de detectar hasta que se acercan a la Tierra, sobre todo si llegan desde una dirección complicada para los telescopios.

Aun así, los sistemas de seguimiento pudieron calcular sus trayectorias a tiempo. NASA/JPL los mantiene en su lista de acercamientos próximos, con distancias que confirman que no habrá impacto.

Posible observación con telescopios

2026 JH2 podría ser visible con telescopios pequeños o equipos semiprofesionales bajo buenas condiciones de cielo. Wired señaló que el objeto alcanzaría un brillo suficiente para ser observado con instrumentos, aunque su velocidad hará difícil seguirlo.

Para la mayoría del público, el paso no será visible a simple vista. Aun así, el evento ofrece una oportunidad para astrónomos aficionados y observatorios que siguen objetos cercanos a la Tierra.

El paso de estos dos asteroides recuerda que el espacio cercano a nuestro planeta está en movimiento constante. La buena noticia es clara: esta vez se trata de una visita segura, útil para la observación científica y sin riesgo para la población.

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