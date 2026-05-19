Los refrescos azucarados forman parte de la rutina de muchas personas, pero nuevas investigaciones vuelven a poner la atención sobre su posible impacto en la salud del hígado. Un estudio publicado en JAMA Network Open, con datos de casi 100,000 mujeres posmenopáusicas, encontró que quienes consumían una o más bebidas azucaradas al día tenían un riesgo más alto de cáncer de hígado en comparación con quienes tomaban menos de tres al mes.

El dato que más llamó la atención fue el aumento del 85 por ciento en el riesgo de cáncer de hígado observado en el grupo con mayor consumo. También se reportó un mayor riesgo de muerte por enfermedad hepática crónica. Sin embargo, es importante explicar bien el hallazgo: el estudio muestra una asociación, no prueba que los refrescos azucarados causen cáncer de hígado de forma directa en todas las personas.

Aun así, el mensaje de salud pública es relevante. Las bebidas azucaradas pueden aportar grandes cantidades de azúcar sin generar saciedad real. Con el tiempo, su consumo frecuente puede contribuir al aumento de peso, resistencia a la insulina, diabetes tipo 2 y acumulación de grasa en el hígado, factores que sí están relacionados con un mayor riesgo de enfermedad hepática.

El hígado cumple funciones esenciales: procesa nutrientes, ayuda a regular el azúcar en la sangre, produce sustancias necesarias para la digestión y participa en la eliminación de toxinas. Cuando recibe de manera constante un exceso de azúcar, especialmente en forma líquida, puede verse sometido a una carga metabólica mayor.

Esto no significa que tomar un refresco ocasional provoque daño inmediato. El problema está en la frecuencia y en el patrón general de alimentación. Consumir refrescos azucarados todos los días, especialmente como bebida principal, puede desplazar opciones más saludables como agua, té sin azúcar o bebidas naturales sin endulzantes añadidos.

Reducir el consumo puede empezar con cambios simples. Alternar con agua, elegir porciones más pequeñas, evitar tener refrescos en casa todos los días y leer las etiquetas puede ayudar. También conviene prestar atención a jugos, bebidas energéticas, tés embotellados y bebidas de frutas, porque muchas contienen cantidades altas de azúcar.

Los refrescos azucarados no son el único factor que influye en la salud del hígado. También cuentan el peso, la actividad física, el alcohol, la diabetes, la hepatitis y los antecedentes familiares. Pero limitar las bebidas azucaradas es una medida realista que puede beneficiar no solo al hígado, sino a la salud metabólica en general. Para quienes ya tienen hígado graso, diabetes o enfermedad hepática, lo recomendable es hablar con un médico o nutricionista.