Helada histórica golpea la cosecha de duraznos en Nueva Jersey

La temporada de duraznos en Nueva Jersey enfrenta un golpe duro después de un cambio extremo de temperatura que dañó gran parte de la cosecha primaveral.

Tras varios días de calor inusual en abril, con temperaturas muy por encima de lo normal, una helada repentina afectó los cultivos en distintas zonas del estado. El contraste entre el calor y el frío dejó vulnerables a los árboles frutales, justo cuando comenzaban a desarrollarse los frutos.

Los duraznos de Nueva Jersey son uno de los productos más emblemáticos del verano en el Garden State. Se venden en mercados agrícolas, puestos locales y granjas familiares, y también son parte importante del turismo de temporada.

Nueva Jersey es uno de los principales productores de duraznos del país, por lo que las pérdidas preocupan tanto a agricultores como a consumidores. Algunos productores han reportado daños severos en sus cultivos, mientras esperan una evaluación más clara del impacto económico.

El problema no se limita a la fruta. Una cosecha reducida puede afectar empleos temporales, ventas en mercados locales y visitas a granjas durante los meses de verano. También podría provocar menor disponibilidad y precios más altos para los consumidores.

Agricultores del estado han pedido alivio financiero para enfrentar las pérdidas. Muchos aseguran que, aunque intentaron proteger los árboles durante la helada, el daño ya estaba hecho.

La situación refleja un desafío cada vez más frecuente para el sector agrícola: temporadas marcadas por cambios bruscos de clima que alteran el calendario natural de los cultivos.

Para muchos residentes, los duraznos de Nueva Jersey son más que una fruta de verano. Son parte de la identidad agrícola del estado. Este año, sin embargo, podrían ser más difíciles de encontrar en los mercados locales.