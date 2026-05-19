Young Miko abrirá una nueva etapa musical el próximo 29 de mayo con el lanzamiento de “Do Not Disturb Deluxe”, una ampliación de su más reciente álbum.

La artista puertorriqueña llega a este proyecto en un momento de fuerte crecimiento internacional. Su disco “Do Not Disturb”, lanzado en 2025, incluyó 16 temas y una colaboración con Eladio Carrión en “Traviesa”.

Como adelanto de la versión deluxe, Young Miko lanzó el tema “BIAF <3”. La canción debutó en el Top 50 de Hot Latin Songs de Billboard y ya supera los 10 millones de reproducciones en Spotify, según la información difundida por su equipo.

Tokio antes de la gira

Antes del lanzamiento, Young Miko tendrá una parada importante en Japón. El 23 de mayo se presentará en los Crunchyroll Anime Awards, en Tokio.

Cosmopolitan confirmó que la artista será una de las figuras invitadas del evento, junto a nombres como BamBam, TEN y Ethan Bortnick. La ceremonia se celebrará en Japón y tendrá transmisión global por plataformas digitales de Crunchyroll. (cosmopolitan.com)

La aparición en Tokio refuerza el alcance global de Miko. También conecta con una audiencia joven que cruza música, moda, anime y cultura digital.

Su tour más ambicioso

Después vendrá el Late Checkout Tour, que comenzará el 3 de julio en el Roskilde Festival de Dinamarca. La gira recorrerá 11 países y tendrá 31 fechas. Live Nation la describe como la más ambiciosa de su carrera hasta ahora. (livenation.com)

El tour incluirá una primera etapa por Europa y luego continuará por México y Estados Unidos. Según Los40, la ruta también pasará por ciudades como Londres, París, Berlín, Milán, Ciudad de México, Seattle, San Francisco, Miami y Atlanta. (los40.com)

Una artista en ascenso

Young Miko también fue reconocida en abril como Artista Imparable en Billboard Mujeres Latinas en la Música 2026. En esa misma gala fueron homenajeadas Rosalía, Gloria Trevi, Ivy Queen y Julieta Venegas.

Ese reconocimiento confirma el lugar que Miko ha ganado dentro de la música latina. Su propuesta mezcla urbano, pop, actitud queer, estética digital y una conexión fuerte con su público.

Con “Do Not Disturb Deluxe”, la artista busca extender una era que ya le dio buenos resultados. Y con el Late Checkout Tour, intentará llevar esa energía a escenarios más grandes.

Young Miko no está solo lanzando más canciones. Está construyendo una etapa global, con Tokio, Europa, México y Estados Unidos como próximos puntos de expansión.