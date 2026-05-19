El Atlético de Madrid cambiará las condiciones de sus abonos a partir de la temporada 2026-27. Bajo el lema “Cada voz cuenta”, el club exigirá a sus abonados un compromiso mínimo de asistencia a 10 partidos durante el curso.

La medida no obliga al socio a acudir siempre en persona. También podrá transferir su abono a otra persona de confianza o liberar su asiento para que el club lo ponga a disposición de otro aficionado.

El objetivo es claro: evitar butacas vacías en el Riyadh Air Metropolitano y aumentar la asistencia media del estadio.

Cómo funcionará la nueva norma

El Atlético explicó que el abonado deberá usar, transferir o liberar su asiento en al menos 10 partidos. Esa cifra representa menos de la mitad de los encuentros de LaLiga como local.

Además, el club permitirá hasta tres excepciones por temporada. Es decir, si un abonado no puede asistir ni liberar su asiento por un imprevisto, tendrá cierto margen.

La norma se aplicará a los abonados de LaLiga y a quienes tengan Abono Total. Su cumplimiento será tenido en cuenta para conservar ventajas y renovar el abono en la campaña 2027-28.

Más socios que asientos disponibles

El club justificó la decisión por la alta demanda. El Atlético supera los 160.000 socios y tiene más de 11.000 personas en lista de espera para conseguir un abono.

Por eso, la entidad quiere que los asientos disponibles se usen más. Si un abonado no puede ir, liberar la localidad permitirá que otro socio pueda comprar esa entrada.

El Atlético también reforzará la prioridad de los socios para adquirir boletos. Habrá dos periodos exclusivos de 48 horas: uno cuando se abra la venta de cada partido y otro cuando se confirme el horario.

Premios para los más fieles

El club también quiere premiar la asistencia. Al final de la actual temporada, reconocerá a unos 4.000 abonados que acudieron a todos los partidos del curso, un total de 28 encuentros.

Según datos del Atlético, la asistencia esta temporada ha sido del 86 % en LaLiga y del 90 % en la Liga de Campeones. La meta es superar el 90 % de media en la próxima campaña.

La entidad insiste en que no se trata de una medida económica. Según el club, busca fortalecer el ambiente del estadio y responder a la demanda de socios que esperan una oportunidad para conseguir asiento.

Un modelo inspirado en Europa

El Atlético adopta una fórmula habitual en varios clubes europeos. Equipos como Manchester United, Arsenal, Tottenham, Liverpool, Newcastle, Borussia Dortmund, Bayern Múnich, Inter y Feyenoord ya aplican sistemas parecidos para reducir asientos vacíos.

En España, el Atlético será pionero al establecer un mínimo de uso del abono.

La medida puede generar debate entre algunos socios. Pero el mensaje del club es directo: si una butaca no se usa, debe poder ocuparla otro atlético.

Con “Cada voz cuenta”, el Atlético quiere que el Metropolitano no solo venda sus abonos. Quiere que su estadio suene lleno cada jornada.