El abogado de Shakira, José Luis Prada, aseguró que la victoria fiscal de la cantante en España tiene un carácter casi “irreversible” y confía en que el recurso de la Agencia Tributaria no prosperará.

La Audiencia Nacional dio la razón a la artista colombiana en el litigio por el ejercicio fiscal de 2011. El tribunal anuló las liquidaciones y sanciones impuestas por Hacienda, al considerar que no quedó probado que Shakira hubiera vivido en España más de 183 días ese año.

Ese punto era clave. En España, superar ese límite de permanencia puede convertir a una persona en residente fiscal. Pero, según la sentencia, la Administración no logró demostrarlo en este caso.

El recurso de Hacienda

Prada dijo a EFE que no cree que el recurso de casación ante el Tribunal Supremo cambie el resultado. Según explicó, la Audiencia Nacional basó su fallo en criterios ya marcados por el propio Supremo.

El abogado también adelantó que pedirá la ejecución provisional de la sentencia. Su objetivo es evitar que el recurso retrase la devolución del dinero.

La Agencia Tributaria deberá devolver a Shakira unos 60 millones de euros, incluidos intereses. De esa cantidad, 27 millones corresponden a pagos hechos originalmente por la artista. A eso se suman más de 9 millones en intereses y el aval bancario vinculado a una sanción de 33 millones.

La clave de los 183 días

La defensa de Shakira cuestionó la interpretación de Hacienda sobre las “ausencias esporádicas”. Prada explicó que ese criterio aplica a personas que ya son residentes en España y salen temporalmente del país.

Según el abogado, no podía usarse para considerar residente a una persona que todavía no lo era, especialmente si estaba de gira internacional.

La Audiencia Nacional aceptó ese argumento. Por eso, el equipo legal de Shakira cree que el recurso de Hacienda tendrá poco recorrido.

Una victoria para su reputación

Prada dijo que Shakira recibió la sentencia con satisfacción y alivio. Para la cantante, el caso no solo tenía impacto económico. También afectaba directamente a su reputación.

La decisión corresponde al ejercicio fiscal de 2011 y es distinta de otros procesos anteriores. En 2023, Shakira pactó el pago de una multa por otro caso relacionado con los años 2012 a 2014, una decisión que tomó para evitar alargar el proceso judicial.

El abogado también criticó lo que considera una relación desigual entre Hacienda y los contribuyentes. A su juicio, muchas personas no tienen los medios económicos para sostener pleitos largos contra la Administración.

Por ahora, la sentencia marca una victoria importante para Shakira. Hacienda aún puede recurrir, pero la defensa cree que el núcleo del caso ya quedó resuelto: no se probó que la cantante fuera residente fiscal en España en 2011.