Por: Michelle Roncal

Durante meses, la industria musical ha intentado explicar la cancelación de giras con frases conocidas: conflictos de agenda, cansancio, problemas logísticos o cambios creativos. Pero detrás de muchos asientos vacíos hay una explicación más simple y más incómoda: los conciertos se volvieron demasiado caros para muchos jóvenes.

En redes y medios especializados ya circula un término para describir el fenómeno: “blue dot fever”. La frase viene de los mapas de Ticketmaster, donde los asientos disponibles aparecen como puntos azules. Cuando una arena o un estadio se llena de esos puntos, la señal es clara: hay demasiadas entradas sin vender.

El problema no es que la gente haya dejado de amar la música en vivo. El problema es que cada vez más fans deben elegir entre pagar una entrada, cubrir una factura o guardar dinero para emergencias.

El precio cambió la experiencia

Según datos de Pollstar citados por Morning Brew, el precio promedio de una entrada para las 100 giras más importantes fue de 135,92 dólares en 2024. En 1996, el promedio era de 25,81 dólares, unos 52 dólares ajustados por inflación. (morningbrew.com)

Eso no incluye cargos, transporte, estacionamiento, comida, bebidas o mercancía. Para un fan joven, una noche de concierto puede convertirse fácilmente en un gasto de varios cientos de dólares.

En el caso de artistas de alto perfil o actos legendarios, la cifra puede subir mucho más. Reventas, precios dinámicos y paquetes VIP han convertido algunas giras en experiencias reservadas para quienes tienen amplio margen económico.

Por eso, la pregunta ya no es solo si alguien quiere ir. Muchas veces la pregunta es si puede permitírselo.

Cancelaciones y giras reducidas

El “blue dot fever” ha golpeado a artistas de distintos géneros. Morning Brew y otros medios han señalado cancelaciones o recortes de fechas de Meghan Trainor, Zayn, Post Malone, Jelly Roll y las Pussycat Dolls por ventas débiles o mapas con demasiados asientos disponibles. (morningbrew.com)

Kiefer Sutherland canceló recientemente la parte estadounidense de su gira y fue directo al punto. Dijo que las ventas eran muy bajas y que no le parecía justo tocar ante salas medio vacías ni someter a fans y promotores a esa situación. (people.com)

La industria, sin embargo, no está colapsando. Live Nation reportó ingresos fuertes y dijo que espera un 2026 sólido, con ventas anticipadas altas para grandes artistas y festivales. (sec.gov)

Ese contraste revela el punto central. La demanda existe, pero está más concentrada. Los fans pagan por artistas que consideran imperdibles. Para otros conciertos, son más cautelosos.

Gen Z no mató los conciertos

Como ha ocurrido con el cine, la vivienda o los centros comerciales, es fácil culpar a la generación joven. Pero decir que Gen Z “mató” los conciertos es una lectura floja.

La Reserva Federal encontró que 37 % de los adultos en Estados Unidos no podría cubrir una emergencia de 400 dólares con efectivo, ahorros o una tarjeta que pudiera pagar de inmediato. (stlouisfed.org)

Bankrate también reportó que solo 41 % de los estadounidenses podría pagar una emergencia de 1.000 dólares con sus ahorros. (cbsnews.com)

Ese contexto importa. Si una generación vive con alquileres altos, deudas, salarios presionados y poco ahorro, un boleto de 150 o 200 dólares no es una compra impulsiva. Es una decisión financiera.

Y cuando el costo total de una noche se acerca a lo que cuesta una factura importante, muchos fans simplemente se quedan en casa.

El problema también es de la industria

El “blue dot fever” no solo habla de jóvenes sin dinero. También habla de una industria que a veces calcula mal.

Algunos artistas son reservados en arenas demasiado grandes. Otros regresan con giras de nostalgia sin tener una base actual lo bastante fuerte. Además, los precios dinámicos y los cargos de servicio hacen que incluso entradas “normales” terminen pareciendo abusivas.

Business Insider resumió el fenómeno como una brecha entre las superestrellas capaces de llenar estadios y artistas medianos que ya no pueden vender miles de boletos a cualquier precio. (businessinsider.com)

En otras palabras, el público no desapareció. El público aprendió a escoger.

Una cultura cada vez menos accesible

Los conciertos siempre han sido más que música. Son memoria, comunidad, identidad y escape. Para muchos jóvenes, ver a su artista favorito es una forma de sentirse parte de algo.

Pero cuando esa experiencia se vuelve inaccesible, la cultura empieza a parecer un lujo. No porque los jóvenes no quieran participar, sino porque el precio de entrada los deja fuera.

La solución no será culpar al público. Será ajustar la escala de las giras, controlar mejor los precios, reducir cargos excesivos y ofrecer opciones reales para fans con presupuestos distintos.

El “blue dot fever” debería ser una advertencia. La música en vivo sigue viva, pero no puede sostenerse solo con precios cada vez más altos. Si la industria quiere llenar estadios, primero tendrá que recordar algo básico: una butaca vacía no siempre significa falta de interés. Muchas veces significa que alguien quería estar ahí, pero ya no pudo pagar.