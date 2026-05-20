Pedro Almodóvar volvió a emocionarse en Cannes. El director español recibió una ovación de varios minutos tras la proyección de gala de “Amarga Navidad”, su nueva película en competencia por la Palma de Oro.

El estreno se celebró en el Gran Teatro Lumière, una de las salas más emblemáticas del festival. Allí, el público aplaudió con fuerza al cineasta y al elenco que lo acompañó en la alfombra roja.

“Estoy muy, muy, muy emocionado y es difícil hablar”, dijo Almodóvar después de la función. También agradeció el cariño del público de Cannes, al que describió como parte de su propia historia.

Una noche de emoción para el cineasta

El director estuvo acompañado por varios integrantes del reparto, entre ellos Bárbara Lennie, Aitana Sánchez Gijón, Leonardo Sbaraglia, Patrick Criado, Quim Gutiérrez, Rossy de Palma y Nieves Álvarez.

Durante la ovación, Almodóvar abrazó a sus actores. El público aplaudió especialmente cuando aparecieron en pantalla las imágenes del propio director, Bárbara Lennie y Rossy de Palma.

Deadline informó que la ovación duró nueve minutos, una señal clara del recibimiento cálido que tuvo la película en su estreno internacional.

Una historia dentro de otra

“Amarga Navidad” sigue a un director de cine, interpretado por Leonardo Sbaraglia, que atraviesa un bloqueo creativo mientras trabaja en el guion de su próxima película.

La historia mezcla esa crisis personal con el relato que el propio personaje está escribiendo. En esa segunda línea aparece una directora de cine que trabaja en publicidad, interpretada por Bárbara Lennie.

La película juega con la autoficción y con una pregunta muy almodovariana: cuánto de la vida propia, y de la vida de los demás, puede convertirse en arte.

Críticas divididas, pero con interés

La prensa internacional recibió la película con opiniones diversas. The Guardian la describió como una auto-metaficción sobre vida y arte, aunque señaló que su estructura puede resultar confusa. Variety destacó su dirección artística y su paleta de colores, pero consideró que no deja demasiado a lo que aferrarse.

En cambio, otros medios fueron más entusiastas. Financial Times la definió como una de las obras más introspectivas de Almodóvar desde “Dolor y gloria”.

Incidente en una proyección para prensa

Mientras se realizaba la gala, otra proyección para periodistas fue interrumpida por una emergencia médica. Según People, una persona mayor se desmayó en la sala Bazin unos 15 minutos después de iniciado el pase. El público fue evacuado y la función se reanudó más tarde desde el comienzo.

Séptima competencia por la Palma de Oro

Esta es la séptima vez que Almodóvar compite por la Palma de Oro. Antes lo hizo con “Todo sobre mi madre”, “Volver”, “Los abrazos rotos”, “La piel que habito”, “Julieta” y “Dolor y gloria”.

Aunque Cannes nunca le ha entregado el máximo premio, el festival sí lo ha reconocido en varias ocasiones. Ganó mejor dirección por “Todo sobre mi madre” y mejor guion por “Volver”. También recibieron premios de interpretación las actrices de “Volver” y Antonio Banderas por “Dolor y gloria”.

“Amarga Navidad” llega además en un año fuerte para el cine español en Cannes. Junto a la película de Almodóvar compiten “El ser querido”, de Rodrigo Sorogoyen, y “La bola negra”, de Javier Ambrossi y Javier Calvo.

Para Almodóvar, la noche fue otra muestra de su vínculo especial con el festival. Cannes lo recibió de nuevo como a uno de sus grandes autores. Y él respondió con una frase sencilla, pero cargada de memoria: “Sois parte de mi historia”.