Eiza González vuelve a la pantalla grande con “I Love Boosters”, una comedia ácida que usa el mundo de la moda para hablar de consumo, desigualdad y resistencia colectiva.

La película, dirigida por Boots Riley, se estrena este viernes y reúne a un elenco encabezado por González, Keke Palmer, Demi Moore y Naomi Ackie.

La historia sigue a Christie Smith, interpretada por Moore, una poderosa magnate de la moda. Frente a ella aparece Corvette, el personaje de Palmer, quien lidera una red de mujeres dedicadas a saquear boutiques de lujo.

Aunque la trama parte del robo y la provocación, la película apunta más alto. Su objetivo es cuestionar un sistema económico que empuja a las personas a consumir, endeudarse y competir, incluso cuando ese mismo sistema las deja fuera.

Una sátira sobre el consumo

En entrevista con EFE, González explicó que la película habla de una realidad difícil de evitar: vivir en un mundo donde casi todo está atravesado por el consumo.

Para la actriz mexicana, “I Love Boosters” plantea una pregunta directa: qué pasaría si las personas dejaran de dividirse y comenzaran a actuar juntas.

La idea de comunidad es central en la cinta. Los personajes no solo buscan sobrevivir. También intentan desafiar estructuras que benefician a las élites económicas.

Naomi Ackie, quien interpreta a Sade, la mejor amiga de Corvette, describió esa contradicción con claridad. Según la actriz, las personas son consumidoras, pero también sufren bajo el peso del consumismo.

Moda, clase y poder

Boots Riley ya había explorado temas de clase y explotación laboral en “Sorry to Bother You”. En esta nueva película, vuelve a usar el humor, el surrealismo y la exageración para hablar de problemas muy reales.

La moda no funciona solo como decoración. La ropa, los colores y los espacios lujosos ayudan a mostrar la distancia entre quienes tienen poder y quienes intentan abrirse paso en un sistema desigual.

Keke Palmer señaló a EFE que esa tensión se siente cercana. Muchas actrices del elenco no vienen de familias ricas, pero trabajan en una industria rodeada de dinero, lujo y apariencias.

Esa contradicción también alimenta el tono de la película. “I Love Boosters” se mueve entre la risa, la crítica social y una incomodidad muy actual: la sensación de que casi todo tiene precio.

Una historia con mensaje colectivo

La película conecta la moda con otros problemas más amplios. En Estados Unidos, necesidades como la vivienda, la educación y la salud suelen estar marcadas por deudas y altos costos.

Por eso, la cinta no se queda en una historia de robos. Usa ese punto de partida para hablar de cansancio social, falta de oportunidades y resistencia.

Ackie resume una de las ideas centrales del filme: no se puede resolver todo de golpe, pero sí se puede empezar por uno mismo.

Con “I Love Boosters”, Eiza González suma otro proyecto internacional a una carrera cada vez más diversa. Esta vez, lo hace dentro de una película que no busca ser cómoda.

La sátira funciona porque no señala solo a los personajes. También mira al espectador y le recuerda algo incómodo: todos participamos, de una forma u otra, en el sistema que la película critica.