Cher cumple 80 años con una carrera que parece escrita contra todas las reglas que la industria alguna vez intentó imponerle a las mujeres.

Durante décadas, el entretenimiento vendió la idea de que una artista tenía fecha de caducidad. Cherilyn Sarkisian, nacida en El Centro, California, hizo lo contrario. Cambió de sonido, de imagen, de escenario y de década sin pedir permiso.

Su historia comenzó en los años 60 junto a Sonny Bono. Como Sonny & Cher, convirtió “I Got You Babe” en un himno generacional y construyó una imagen que mezclaba música, televisión y estética hippie.

Pero su verdadero peso llegó cuando dejó claro que no dependía de ningún dúo. Como solista, pasó del folk y el pop narrativo de “Gypsys, Tramps & Thieves” al rock teatral de “If I Could Turn Back Time”.

Una carrera hecha de reinvenciones

Cher no se quedó en una sola versión de sí misma. Cada vez que parecía encasillada, cambiaba de forma.

En los años 80 también conquistó Hollywood. Participó en películas como Silkwood y Mask, y luego ganó el Óscar a mejor actriz por Moonstruck en 1988.

Aquella noche no solo se llevó el premio. También dejó una imagen inolvidable con un vestido de Bob Mackie que rompió el molde de la alfombra roja.

Después llegó otra resurrección. En 1998, “Believe” la convirtió en una figura central para una nueva generación. La canción fue un fenómeno mundial y ayudó a popularizar el uso del Auto-Tune como efecto vocal en el pop.

Ese éxito confirmó algo que ya era evidente: Cher no sobrevivía a las épocas. Las atravesaba.

Un cumpleaños con sombras personales

Su aniversario llega en un momento complejo a nivel familiar. Cher ha intentado obtener la tutela legal de su hijo menor, Elijah Blue Allman, por preocupaciones relacionadas con su salud mental, adicciones y manejo financiero.

En abril, un juez rechazó una solicitud temporal de tutela, aunque lo hizo sin perjuicio. Eso significa que la artista puede volver a presentar el pedido.

El caso muestra una cara menos brillante de una vida pública marcada por triunfos. Cher ha sido muchas cosas: diva, actriz, cantante, icono de moda, símbolo LGBTQ+ y sobreviviente profesional. Pero también es una madre atravesando una crisis familiar dolorosa.

El legado de una superviviente

Este año también recibió un Grammy a la trayectoria, un reconocimiento a una carrera que lleva más de seis décadas moviéndose entre música, cine, televisión y moda.

Su legado no se mide solo en premios. Se mide en permanencia. Cher ha sido número uno, estrella de cine, referente de estilo y ejemplo de reinvención antes de que esa palabra se volviera una estrategia de marketing.

A los 80 años, sigue siendo una figura difícil de reducir a una sola etiqueta. No es solo una cantante de otra época. No es solo una actriz ganadora del Óscar. No es solo la voz detrás de “Believe”.

Cher es una prueba viviente de que la cultura pop también puede tener memoria, edad, humor, dolor y fuerza. Y que una mujer puede envejecer en público sin desaparecer.